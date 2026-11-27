Инициативният комитет настоява за алтернативен общински терен за новата детска градина и поставя въпроса за приоритетите на местната власт

Около 300 жители на село Крумово се обявиха в защита на единствения парк в населеното място и настояват той да не бъде разделян и застрояван. Гражданите, обединени в Инициативен комитет за прозрачност в община „Родопи“, ще внесат позицията си в Общинския съвет, като искат да бъде намерен друг общински терен за изграждането на нова детска градина.

Реакцията им идва след писмо на областния управител на Пловдив от 23 ноември 2026 г., с което преписката по местната гражданска инициатива е върната по компетентност на кмета на община „Родопи“ и Общинския съвет за задължително разглеждане в едномесечен срок.

От Инициативния комитет подчертават, че не са против изграждането на ново детско заведение, но възразяват срещу избора на терен, който според тях ще доведе до загубата на единствената зелена зона за отдих в селото.

По думите им първият опит за разделяне на парка през 2022 г. е бил спрян от областния управител и отменен като незаконосъобразен. През 2025 г. процедурата е възобновена с Решение № 40, като според жителите това е станало чрез разпоредбата на чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията, приложима за населени места с под 10 000 жители.

Проблеми с водоснабдяването и инфраструктурата в Крумово

В позицията си гражданите поставят въпроса за равнопоставеността и правото на здравословна околна среда, като противопоставят плановете за парка на проблемите с водоснабдяването и инфраструктурата в Крумово.

„Децата на Крумово не са втора категория, за да им отнемаме единствения парк“, заявяват от Инициативния комитет. Те посочват, че жителите продължават да използват вода от стари и често авариращи етернитови тръби, а според тях в селото са вложени значителни средства в канализация, която не функционира. От комитета допълват, че улиците се наводняват след дъжд и настояват тези проблеми да бъдат решени.

Жителите искат Общинският съвет „Родопи“ да уважи подписката с 300 подписа, да прекрати процедурата по разделяне на парка и да възложи проучване за подходящ алтернативен общински терен за детската градина.

Сред поставените приоритети са още подмяната на етернитовия водопровод, осигуряването на работеща канализация и решаването на проблемите с отводняването на улиците.

Наводнения в Крумово след дъжд