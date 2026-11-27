Спортните обекти преминават към ОП „Многофункционална спортна зала“, а Детската железница – към общинската администрация. Местинят парманет прие нови ценоразписи и отпадане на двойното обозначаване в левове и евро.

Плуването за възрастни в „Младост“ ще струва 7.67 евро за час, а наемът на футболното игрище в „Дунав“ – 15.34 евро. Общината промени тарифите заради прехвърлянето на обектите към нови стопанисващи структури.

С изменението се променя управлението на няколко общински обекта, а тарифите им се пренареждат в съответните приложения на наредбата. Плувен комплекс „Младост“ и спортен комплекс „Дунав“ преминават към ОП „Многофункционална спортна зала“, докато Детската железница „Знаме на мира“ ще бъде управлявана директно от общинската администрация.

Колко струва плуването в „Младост“?

За еднократно посещение на Общински плувен комплекс „Младост“ за 60 минути цената вече ще е от 7.67 евро за възрастни и 5.11 евро за ученици, студенти и пенсионери.

Месечната абонаментна карта за свободен достъп ще е 92.03 евро, а карта за 8 посещения в рамките на месец – 51.13 евро.

Предвиденото безплатно ползване на басейна за ученици с профил „Плуване“ и „Триатлон“ от СУ „Васил Левски“, както и за деца с трайни увреждания, остава в сила.

Досега комплексът се стопанисваше от ОП „Младежки център Пловдив“, но с новото решение управлението му се прехвърля към ОП „Многофункционална спортна зала“, в чийто ценоразпис се обособява самостоятелно направление за басейна.

Наемът на игрищата в „Дунав“

С нови тарифи се регламентира и ползването на спортен комплекс „Дунав“. За мултифункционалната спортна зала се предлага цена от 30.68 евро на час, а за 8 часа – 214.74 евро.

Наемът на маломерното футболно игрище е 15.34 евро на час, като за детско-юношески школи цената е 12.78 евро. Ползването на игрищата за баскетбол и волейбол ще струва 10.23 евро на час.

Предвижда се детските градини и училищата да могат да използват безплатно игрищата за часовете по физическо възпитание в работни дни между 8:30 и 17:00 часа.

Спортен комплекс „Дунав“ също преминава от ОП „Младежки център Пловдив“ към ОП „Многофункционална спортна зала“.

Детската железница -1.02 евро за курс

Един курс на пътник с Детската железница „Знаме на мира“ ще струва 1.02 евро според предложената промяна. Атракционът преминава към пряко управление на общинската администрация, а тарифата за него се включва в Приложение № 8.7, което регламентира други услуги и права, предоставяни от Община Пловдив.

Запазва се безплатното возене на деца на 1 юни.

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От ценоразписа на ОП „Младежки център Пловдив“ отпадат тарифите за обектите, които вече ще се управляват от други структури. В него се добавя и уточнение, че ползването на залите и образователната биоградинка ще става по график, утвърден от директора, с приоритет за младежки и образователни дейности.

Общинските услуги вече ще се изписват само в евро

Промените в наредбата обхващат и всички останали общински услуги, регламентирани в приложенията ѝ. Отпада двойното обозначаване на цените в левове и евро, като сумите занапред ще бъдат изписвани единствено в евро.

Това е част от актуализацията на нормативния текст след изтичането на периода за двойно обозначаване на цените, гласуван на сесията този четвъртък.