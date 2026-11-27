Една изоставена и опасна сграда в парк „Ружа“ скоро ще получи нов живот и съвсем различно предназначение. На нейно място ще бъде създаден Младежки център „Западен“ – пространство, в което младите хора ще могат да се срещат, общуват и развиват своите таланти и интереси.

Инициативата е на кмета на район „Западен“ Тони Стойчева, а проектът за цялостната реконструкция вече е готов и има издадено разрешение за строеж. Проектант и изпълнител на ремонтните дейности е фирма „Минерал“ ЕООД.

„Подрастващото поколение има нужда от пространства, които да усеща като свои. Често чувам от учениците, че им е скучно и няма къде да прекарват свободното си време със своите връстници. Затова ги виждаме по детските площадки, предназначени за по-малки деца, и в моловете. Идеята за този център е свързана и с нарастващите случаи на агресия и вандализъм сред младите хора. Вярвам, че той ще бъде и форма на превенция, като предложи смислени алтернативи за свободното време. Вратите му ще бъдат отворени както за неформални срещи и игри, така и за безплатни занимания с образователен характер“, коментира кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.

Проектът предвижда сградата да бъде изцяло обновена и функционално преустроена. На първия етаж ще има просторно помещение с площ от 64 кв. м и директен изход към парка, както и санитарен възел и склад. Вторият етаж ще разполага със зала от 40 кв. м и голяма открита тераса.

Реконструкцията включва нова фасада с топлоизолация, нов покрив, подмяна на дограмата и вратите, полагане на настилки от гранитогрес и монтаж на осветление. Стените ще бъдат шпакловани и измазани, санитарният възел ще бъде напълно оборудван, а електрическата и ВиК инсталациите ще бъдат изцяло подменени.

Очаква се ремонтът да приключи до края на 2026 г. Следващ етап ще бъде осигуряването на необходимото обзавеждане и оборудване. За целта през следващата година Тони Стойчева ще поиска от Община Пловдив целево финансиране, за да може центърът да започне да изпълнява пълноценно своите нови функции.

„Убедена съм, че инвестицията в тази сграда ще има многократна възвръщаемост, защото инвестираме в бъдещето. Под покрива на Младежки център „Западен“ ще се родят много добри инициативи и приятелства“, допълни Тони Стойчева.

Той ще допринесе за създаването на една по-жива и ангажирана общност, в която подрастващите ще получават възможност да бъдат активни и да реализират собствени си идеи.