Празниците идват, а с тях в Пловдив пристига и един от най-разпознаваемите символи на Коледа – емблематичният червен камион на Coca-Cola. На 2 и 3 декември той ще бъде в града, за да донесе още повече усмивки, вълнение и поводи за споделени моменти в навечерието на най-обичаните празници.

Тази година Coca-Cola надгражда любимата традиция с още по-богато преживяване за малки и големи. Около камиона ще оживее специално коледно градче с празнични декорации, забавления, подаръци и възможности за среща с Дядо Коледа.

Първата спирка в Пловдив ще бъде на 2 декември, на паркинга на Фантастико на бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37, а на 3 декември камионът ще гостува на Kaufland в ж.к. „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 47. И на двете локации посетителите ще могат да се включат в празничните активности между 14:00 и 20:00 часа.

Под мотото „Освежи магията на Коледа“ Coca-Cola отново отправя покана към всички да забавят темпото на празничната подготовка и да отделят време за хората, които обичат. Защото истинската магия не е в съвършено подредения празник, а в създаването на моменти на щастие заедно и спонтанните усмивки, които споделяме.

Тази година посетителите ще могат да се потопят в още по-вълшебна празнична атмосфера. Дядо Коледа ще ги очаква в специална къщичка. Впечатляваща елха с височина над четири метра, тематични декорации и различни фотозони ще превръщат всяка спирка в красиво място за снимки.

За доброто настроение са предвидени забавни игри и интерактивни активности с възможност за печелене на подаръци. Сред най-атрактивните награди ще бъдат миниатюрни реплики на легендарния коледен камион на Coca-Cola, които най-големите късметлии ще отнесат вкъщи. Предвидени са още тематични коледни подаръци, както и възможности за свежи моменти с Coca-Cola.

Последните спирки от турнето ще бъдат в столицата, където посетителите ще могат да се включат в изживяване, вдъхновено от историята на Coca-Cola и дългогодишната ѝ връзка с Коледа.

И тази година празничната обиколка ще има своя благотворителна кауза. На място посетителите ще могат да се включат в инициативи на „Операция Плюшено мече“, подкрепяйки младежи с талант и мечти за развитие.

След Пловдив камионът ще продължи към Стара Загора – 4 декември, Сливен – 5 декември, Бургас – 6 декември, Варна – 8 и 9 декември, Шумен – 10 декември, Русе – 11 декември, Враца – 13 декември, Перник – 14 декември, и Благоевград – 15 декември, преди да се завърне в столицата за последните три дни от турнето – 18, 19 и 20 декември.

Подробности за турнето, всички спирки на камиона на Coca-Cola и още изненади може да намерите тук: https://www.coca-cola.com/bg/bg/offerings/christmas