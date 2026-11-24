„Мярка на безкрая“ събира художници около идеята, че малкото произведение може да съдържа цял визуален свят, смисъл и философска дълбочина

Колко голямо може да бъде едно произведение на изкуството, когато размерът му е малък, но идеята зад него няма граници? Този въпрос поставя изложбата „Мярка на безкрая“, която ще бъде открита на 27 ноември в Галерията на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ).

Експозицията е част от проекта „Малък формат: миниатюра“ и разглежда миниатюрата не просто като произведение с ограничени размери, а като самостоятелен художествен език и съзнателен творчески избор.

В концепцията на изложбата фокусът е върху способността на малкото произведение да събира цялостна идея, завършен визуален свят и философска дълбочина. Вместо мащаба и зрелищността, които доминират съвременната визуална среда, проектът предлага друг ритъм на гледане – по-бавен, внимателен и близък до детайла.

„Миниатюрата не е мярка за малкост, а мярка за яснота. В нея всяко решение е окончателно“, гласи кураторското послание.

Зад проекта стоят кураторите Панайот Панайотов, Ирина Гърдева и доц. д-р Александър Гьошев. Целта им е да поставят миниатюрата в позицията на пълноценна художествена форма и да предложат алтернативен начин за възприемане на изкуството – не през бързото преминаване покрай образа, а през концентрираното вглеждане в него.

Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“, компонент „Фестивали и значими събития“, като част от проекта „Съвременно изкуство: център Пловдив“ на ДПХ. Тя е включена и в Календара на културните събития на Пловдив за 2026 г.