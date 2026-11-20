Обвиненият в ръководство на неофашистката организация „Кук-клукс-клан- Дивизия Пловдив“ Николай Чалъков, с прякор Чадъра, е имал пълен контрол върху психиката на другите членове на групата, сред които и четирима непълнолетни. Това заяви в съдебната зала наблюдаващият прокурор по делото Костадин Паскалев.

Преди броени минути съдът остави в ареста Чалъков, тъй като има реална опасност да извърши друго престъпление или да въздейства на множеството свидетели по делото. Темида отбеляза още, че събраните на този етап доказателства водят до обосновано предположение, че е имало организация с крайни възгледи, която именно обвиняемият е ръководил при строга организираност и йерархичност. Съдът счете, че Николай Чалъков е човек със завишена степен на обществена опасност.

В пледоарията си прокурор Паскалев изтъкна множеството свидетелски показания на членове на „Дивизия Пловдив“, от които става ясно именно каква е ролята на Николай Чалъков и с какво точно се е занимавала групата.

Както стана ясно малко след арестите, членовете на „Дивизия Пловдив“ се поздравявали със специфичния за Третия райх поздрав. Те са подготвяли публична престъпна дейност, а има и множество данни за извършена вече такава- побои над хора, които са подбирани според цвят на кожата, религиозна принадлежност, сексуална такава и прочие. Има информация за нападнат дори украински гражданин. Според показанията на някои свидетели групата се канила да прави палежи в Столипиново, нападения над роми и тъмнокожи.

Самият лидер на расистите Чалъков заявявал на членовете, че ръководи неофашистка организация. Привличал сподвижници с обещанието, че ще ловят педофили. Според свидетелски показания сам сочил убийците на Младежкия хълм като членове на организацията му и показвал клип с гаврата срещу Георги Кузев. Така се хвалил пред кандидати да влязат в „Дивизия Пловдив“. Пред други свидетели разказвал, как има връзка с организацията майка в САЩ и как е бил задържан в Австрия за подобна дейност.

Адвокатът на Чолаков не отрече да има в случая става въпрос за някаква организация, но заяви, че въпреки 6-те тома материали по делото нямало реални доказателства за йерархия. Тя посочи, че се правят внушения при свързването на клиента й с убийството на Младежкия хълм и с това, че майка му е директор на елитно училище.

Самият Николай Чолаков поиска от съда най-леката мярка за неотклонение, но бе пратен за постоянно в ареста.