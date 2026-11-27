Три дни – от 4 до 6 декември – Епископската и Малката базилика, както и Късноантична сграда „Ирини“, ще бъдат сцена на работилници, пешеходен тур, театър, концерт и 3D мапинг. Всички събития са с вход свободен.

Мозайките на древен Филипопол, историите, скрити в тях, и съвременните артистични интерпретации на културното наследство ще бъдат във фокуса на тридневната програма „Тесери: пластове на времето“. От 4 до 6 декември в Пловдив са предвидени творчески работилници, градска игра, пешеходен тур, невербален театър, концерт и аудиовизуален спектакъл.

Събитията ще се случват в Епископската базилика на Филипопол, Малката базилика и Късноантична сграда „Ирини“, както и в пространствата около тях.

3D мапинг върху фасадата на Епископската базилика

Акцентът в програмата е на 5 декември, когато от 18:00 часа фасадата на Епископската базилика ще се превърне в екран за аудиовизуален спектакъл на пловдивския визуален артист Петко Танчев. Светлина и образ ще интерпретират древните мозайки и историческите пластове на мястото.

Какво включва програмата?

4 декември (петък)

Малка базилика от Филипопол

Образователни беседи и практически работилници за ученици от специалност „Архитектурна реставрация“ на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – Пловдив.

Специален непубличен тур за деца от уязвими групи.

5 декември (събота)

Епископска базилика на Филипопол

10:00 – 11:30 ч. – Детска работилница за керамична мозайка с Тони Пранджева.

11:00 ч. – Пешеходен тур „Тайните на мозайките“, с начална точка макета на терасата на Епископската базилика.

12:00 – 17:00 ч. – Градска игра „Пластове на времето“ с дизайнерите от „Вътрешен глас“, пред входа на базиликата (при лошо време – вътре).

12:30 – 14:00 ч. – Детска работилница за керамична мозайка с Тони Пранджева.

16:00 и 16:30 ч. – Невербален театър на площада пред Епископската базилика с участието на ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив. Режисьор е Русалия Игнатова. При лошо време представленията ще бъдат в Късноантична сграда „Ирини“.

18:00 ч. – 3D мапинг върху фасадата на Епископската базилика на Филипопол.

6 декември (неделя)

Малка базилика от Филипопол

11:00 ч. – Концерт на Академичния народен хор – Пловдив с диригент проф. д-р Костадин Бураджиев.

13:00 – 14:30 ч. – Работилница за керамична мозайка с Тони Пранджева.

Пред Епископската базилика (при лошо време – вътре в базиликата)

– 12:00 – 17:00 ч. – Градска игра „Пластове на времето“ с дизайнерите от „Вътрешен глас“.

Входът е свободен, но за някои събития е необходимо записване

Всички събития в рамките на „Тесери: пластове на времето“ са с вход свободен. За детските работилници за керамична мозайка и пешеходния тур „Тайните на мозайките“ е необходимо предварително записване.

Детски работилници за керамична мозайка: 0877 717 431

0877 717 431 Пешеходен тур „Тайните на мозайките“: 0877 561 128

Проектът „Тесери: пластове на времето“ се осъществява от Общински институт „Старинен Пловдив“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата.