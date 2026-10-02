Времето в Пловдив на 2 октомври 2026 г.

Слънчев петък с температури до 22 градуса под тепетата

Слънчево и приятно топло за началото на октомври ще бъде времето в Пловдив в петък. Температурите ще бъдат между 8° и 22°, без съществени изгледи за валежи.

Сутринта ще бъде хладно, с минимални температури около 8–9 градуса. През деня слънцето ще се задържи, а в следобедните часове термометрите ще достигнат 22°. Вятърът ще бъде слаб, а вероятността за валежи – минимална.

Изгревът на слънцето е в 7:18 ч., а залезът – в 19:02 ч. Продължителността на деня ще бъде около 11 часа и 44 минути.