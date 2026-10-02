Омбудсманът в Пловдив вече разпознава AI по сигналите

Все повече граждани изпращат до институциите подредени и аргументирани жалби, вероятно подготвени с помощта на изкуствен интелект.

Това ще изисква и по-прецизни отговори от администрацията, смята инж. Борислав Стаматов.

Изкуственият интелект постепенно променя не само начина, по който гражданите общуват с институциите, но и изискванията към самата администрация. За това сигнализира общественият посредник на Пловдив инж. Борислав Стаматов, който през последните месеци забелязва промяна в сигналите, постъпващи при него. Все по-често те са структурирани, аргументирани, с конкретни въпроси, позовавания на нормативни актове и формулировки, характерни за хора с юридически или административен опит.

Според Стаматов вероятното обяснение е, че все повече граждани използват изкуствен интелект, за да подготвят сигналите си. Така хората, които не познават административния език и не умеят да формулират юридически издържани въпроси, вече разполагат с дигитален помощник, който може да подреди фактите и да направи исканията им по-ясни.

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Това обаче създава ново предизвикателство пред институциите. Когато сигналът е добре структуриран и съдържа конкретни въпроси и правни аргументи, общият или формален отговор може лесно да бъде подложен на проверка. Изкуственият интелект може да анализира дали администрацията е отговорила на всяка поставена точка, посочила ли е конкретно основание, има ли противоречия в изложението или е пропуснат важен факт.

На практика това означава, че институциите ще трябва да бъдат по-прецизни и последователни в комуникацията си с гражданите. Не е достатъчно един отговор просто да звучи официално – той трябва действително да адресира поставения проблем и да даде ясни основания за позицията на администрацията. В противен случай пропуските могат да бъдат открити и формулирани с помощта на същия инструмент, който е помогнал за написването на сигнала.

Общественият посредник обаче предупреждава, че изкуственият интелект не е безпогрешен. Той може да посочи неподходящ нормативен акт, да обърка компетентността на институция или да направи неверен извод, който звучи напълно убедително. Затова Стаматов съветва гражданите да използват AI като помощник, а не като заместител на собствената си преценка – да проверяват написаното и да се уверяват, че сигналът отразява точно техния случай.

„Изкуственият интелект може да напише много добър сигнал, но само гражданинът знае какво всъщност му се е случило“, подчертава той.

Следващата любопитна стъпка в тази промяна може да се окаже спор между гражданин и администрация, в който и двете страни разчитат на един и същи изкуствен интелект.

„Това ще изглежда шизофренично за изкуствения интелект, той да спори със себе си“, коментира с чувство за хумор Стаматов.

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