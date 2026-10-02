Капана Фест 2026 с покана за музика, срещи и добри дела

Фестивалът се завръща при площад „Централен“ на 2–4 и 9–11 октомври с базар, концерти, благотворителни каузи и нови елементи за градската среда

Капана Фест се завръща в пространството над ул. „Гладстон“, при площад „Централен“, с есенно издание, което ще продължи два уикенда – 2–4 и 9–11 октомври 2026 г. Тази година фестивалът поставя акцент върху независимите творци, музиката, благотворителността и грижата за градската среда.

През двата уикенда посетителите ще могат да разгледат базарната зона със свободен вход, а през втория уикенд ще има и концертни вечери с билети.

Една от новостите тази есен са нови съоръжения за облагородяване на фестивалната локация, реализирани в сътрудничество с Община Пловдив. Идеята е те да останат и след края на фестивала и да могат да се използват и от други организатори на събития.

Първият уикенд – книги, музика и авторски находки

От 2 до 4 октомври Базар Капана ще предложи по-компактен формат с бутикова селекция от участници и авторски изделия.

Организаторите са съобразили програмата с останалите събития около площад „Централен“. По същото време в Пловдив е „Алея на книгата“, която гостува в града от 28 септември до 4 октомври, както и Station Street Festival, който ще се проведе от 2 до 4 октомври.

Екипите на трите събития са се договорили за взаимно популяризиране, споделяне на аудитории и координирана комуникация. Така посетителите ще могат в рамките на една разходка из центъра да комбинират срещи с книги и автори, музика и откриване на независими творци.

Според организаторите това сътрудничество е част от посоката, в която искат да развиват фестивала – събитията в града да се свързват помежду си, да си помагат и да допринасят за по-разнообразен културен живот в Пловдив.

Нови елементи за градската среда

В партньорство с Община Пловдив Капана Фест реализира проект за облагородяване на пространството при площад „Централен“.

Проектът включва саксии с вградени пейки и пилони за лампички, флагчета и сезонна украса. Концепцията е на Капана Фест, а изработката е на „ЕТЕ – Енчо Енев“.

Съоръженията ще бъдат използвани за първи път по време на настоящото издание на фестивала. Замисълът е те да останат в полза на гражданите, като осигуряват повече зеленина, места за сядане и пространство за срещи и почивка.

Предвижда се мястото да може да получава различна тематична украса според сезона, включително преди отделни събития. При координация с Община Пловдив и Капана Фест съоръженията ще могат да бъдат използвани и от други организатори.

Подготовката започва още в последните дни на септември, а монтажът на новите елементи и изграждането на концертната зона ще се извършват поетапно преди втория фестивален уикенд.

Винил, музика и благотворителност на 9 октомври

Вторият уикенд започва на 9 октомври, когато от 18:00 часа музикалната програма ще стартира с „Dig & Share Friday by Skill & Soul Searchin’ Project“.

Вечерта е посветена на аналоговия звук и DJ селекции, изцяло от грамофонни плочи. Ще има и малък бутиков базар за плочи с находки за колекционери и меломани.

Повод за вечерта е и рожденият ден на DJ SKILL, който кани приятелите на фестивала да го отпразнуват с музика във винилния формат. След полунощ програмата продължава с официално афтърпарти в клуб „Фарго“.

Входът за вечерта е с благотворителен билет на стойност 5 евро, като 100% от приходите от билетите ще бъдат дарени за три кампании в подкрепа на деца в нужда. Конкретните каузи ще бъдат представени в комуникационните канали на Капана Фест.

„Ноти до небесата“ в памет на Георги Узунов – Блейзи

На 10 октомври фестивалът ще събере музиканти, приятели и публика за благотворителния концерт „Ноти до небесата“, посветен на паметта на музиканта Георги Узунов – Блейзи.

На сцената ще излязат „Патърдия“, Acoustic Co., „Антистрес Терапия“, „Нещо Цветно“ и „Таралеща“.

Георги Узунов е бил близък приятел на фестивала. Със събитието екипът и участващите музиканти искат да подкрепят неговия четиригодишен син, както и да запазят спомена за човека, който ги е свързал.

Благотворителният билет за концерта е 20 евро, като всички приходи от билетите ще бъдат дарени в подкрепа на сина му.

Двете вечери – на 9 и 10 октомври – се организират изцяло от Капана Фест, като допълнителна информация за каузите ще бъде публикувана в каналите на фестивала.

MONA идва на 11 октомври

В неделя, 11 октомври, фестивалната сцена ще посрещне MONA в концертна вечер, реализирана в партньорство с Artvent.

Събитието е с платен вход и няма благотворителен характер. Подробностите за изпълнителите, часовете и билетите ще бъдат обявени в програмата на фестивала.

От площад „Централен“ до Гребната база

През втория фестивален уикенд Капана Фест ще си партнира и с Camping & Caravaning Expo, което ще се проведе на 10 и 11 октомври на Гребната база.

Организаторите подготвят взаимно популяризиране на двете събития и насочване на посетителите между двете локации. Идеята е публиката да може да комбинира фестивалната програма в центъра с посещение на изложението чрез разходка пеша или с велосипед.

В инициативата ще се включи и велопитстопът на Капана Фест с Top Rent A Car. Допълнителна информация за организацията и придвижването ще бъде обявена след координация между екипите.

Какво означава Капана за фестивала днес?

С есенното си издание Капана Фест поставя акцент върху няколко теми – подкрепа за независими творци и занаятчии, качествена музика, солидарност и грижа за общата градска среда.

Организаторите подчертават, че фестивалът има собствена концепция и не представлява отделните търговски обекти в квартал „Капана“. За екипа името носи отговорност към творческия дух, превърнал квартала в място за срещи, авторски идеи и културен обмен.

От Капана Фест изразяват и тревога от прекомерното търговско натоварване на пространството, визуалното претрупване и все по-трудните условия за развитие на независими творчески обекти. Според организаторите устойчивото развитие на квартала изисква обща концепция, последователна грижа за средата и баланс между бизнеса, културата и потребностите на гражданите.

През годините фестивалът е допринасял за атмосферата на квартала чрез събития, украса, осветление и срещи с творци. Сега екипът заявява намерение да продължи тази работа чрез създаване на обществени пространства, подкрепа за хора в нужда и партньорство с други организатори.

Посоката на настоящото издание е ясна: да събира хора, да подкрепя каузи и да създава място за култура с принос, който остава и след последния концерт.

Практическа информация

Кога: 2–4 и 9–11 октомври 2026 г.

Къде: пространството над ул. „Гладстон“, при площад „Централен“, Пловдив

Базар: свободен вход през двата фестивални уикенда

Концертна зона: с билети на 9, 10 и 11 октомври

9 октомври: благотворителен билет – 5 евро

10 октомври: благотворителен билет – 20 евро

Програма, участници, каузи и актуална информация: kapana.eu

Билети: Ticket.bg

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на Община Пловдив за 2026 година. Партньори на изданието са Photomate, Hills, WAM и SHAKE.