След непримиримия Георги Ангелов тази събота (3 октомври от 19.00 часа в клуб „Фарго“) есенната програма на „Успешните“ продължава с още хора с неповторим дух. Някои са познати от медиите, други от театъра и литературата, трети са свързани с обществената и политическата ни среда. Всеки от тях има своя история, но и достатъчно поводи за разговори, които излизат далеч отвъд професионалната биография.

На 15 октомври предстои среща с Манол Пейков. Човек, за когото сякаш винаги има още нещо: още една кауза, още една книга, още една публична битка или някаква нова идея, с която се е захванал. Този път има и книга за футбола – с цялата условност на това определение, защото тази негова творба е много повече от спортна публицистика. Ще си говорим обаче за много повече каузи и мечти, за публичността, за ангажираността и за всичко.

На 22 октомври гост ще бъде Александър Секулов. Той твори в много жанрове, но във всички тях остава поет. Може би защото за него поезията е онова особено състояние на изкуството, към което всички останали форми се стремят. По думите на Секулов Пловдив е град за завръщане. Затова продължаваме да създаваме поводи за завръщане на пловдивчани, които не живеят постоянно тук.

В края на месеца ще дадем още един такъв повод на Владо Зомбори да се прибере у дома, въпреки многото си артистични ангажименти. Познаваме го като актьор, но и като човек, който очевидно се чувства добре в различни роли – пее, играе, гледаме го в мюзикъли, превъплъщава се в супергерои, а напоследък предприема и нови предизвикателства.

След него ( или преди него, още не знаем ) ще дойде ред и на Иван Бедров, който е един от най-знаменитите възпитаници на Хора на пловдивските момчета.Освен всичко друго, което е. А оттам нататък има достатъчно теми за разговор със съврем свободни точки и търсенето на Големия въпрос.

Не знаем дали Ивайло Дончев, пътешественикът, ще пристигне с палатка, след като така е прекосил целия свят, но със сигурност ще ни разкаже за пътуванията си, за местата, които е преживял, и за онези авантюри, които трудно се събират в един пътепис, даже да е от близо 500 страници.

А Мистър „Стани богат“ – Ники Кънчев, ще ни разкаже искрено и лично откъде ги изравят тези участници напоследък, какво остава извън телевизионния екран и още куп любопитни подробности от кухнята на голямата телевизия.

Така че „Успешните“ се завръща с нови хора, нови разговори и достатъчно поводи да се срещаме, да си бъбрим, но и да се предизвикваме. С мирни средства.

Входът е свободен, участието в разговорите – също. Остава само да напълним „Фарго“. Навалицата, както е известно, се прави най-добре с хора.

Поредицата „Успешните“ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 година..