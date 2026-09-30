Депутатът Ивайло Мирчев насочи вниманието към публично известния конфликт между Илиян Филипов и бизнесмена Иван Петлешков, като заяви, че тази линия трябва да бъде внимателно проверена от разследващите

Убийството на пловдивския бизнесмен и президент на „Ботев“ Илиян Филипов предизвика реакции и в Народното събрание. От „Възраждане“ са поискали изслушване на ръководството на МВР за предприетите действия по разкриването на престъплението, а депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев коментира възможни версии, които според него трябва да бъдат проверени от разследващите.

Разследват всички версии за убийството на Илиян Филипов

Междувременно от „Възраждане“ са внесли искане вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов да бъдат изслушани на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Това съобщава депутатът Петър Петров. Целта е народните представители да получат информация за организацията и действията на полицията по разследването, както и за предприетите превантивни мерки, съобщава Нова тв.

Петров определя убийството като „доста притеснителен сигнал“ и заявява, че случаят е достатъчно сериозен, за да повлияе и на дневния ред на парламента. Той изразява опасения за възможно връщане към времена на безконтролно насилие.

От „Демократична България“ също поставиха въпроси за възможните мотиви за убийството. Депутатът Ивайло Мирчев насочи вниманието към публично известния конфликт между Илиян Филипов и бизнесмена Иван Петлешков, като заяви, че тази линия трябва да бъде внимателно проверена от разследващите.

Мирчев спомена и възможна връзка с наркотрафик и представители на сенчестия бизнес като друга хипотеза, която според него следва да бъде проучена. Към момента обаче няма официално потвърдена информация от прокуратурата или МВР, която да свързва тези обстоятелства с убийството на Филипов.

От Окръжната прокуратура – Пловдив, съобщиха, че досъдебното производство е за умишлено убийство и се работи по всички възможни версии. Извършват се разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са иззети веществени доказателства. Засега не е обявена водеща версия за мотивите на престъплението.

Прокуратурата: извършителят на убийството на Илиян Филипов се издирва

Убийството на Илиян Филипов беше извършено около 1:00 часа на 30 септември в Пловдив. След подаването на сигнала на телефон 112 бяха предприети заградителни мероприятия, а входно-изходните артерии на града бяха блокирани за проверки.

Разпространиха кадри от мястото на убийството на Илиян Филипов

Разследването продължава, като институциите все още не са оповестили информация за задържан заподозрян.