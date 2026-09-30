Бизнесът за Пловдив: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за цялата бизнес общност

Сдружението настоява за бързо и безкомпромисно разкриване на престъплението и припомня последната благотворителна кауза, подкрепена от своя председател

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ изрази с дълбока скръб позиция след убийството на председателя на Управителния си съвет Илиян Филипов. От организацията определиха загубата му като тежък удар не само за семейството, близките и колегите му, но и за цялата бизнес общност в града. В позицията си те настояват компетентните институции да положат всички усилия за бързото разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата около него.

„Днес загубихме не просто наш председател и колега. Загубихме човек с характер, енергия и смелост, който не се страхуваше да отстоява позициите си, да поема отговорност и да се бори за каузите, в които вярваше“, заявяват от сдружението.

Кой е Илиян Филипов?

четете в статията Илиян Филипов: от първите камиони до бизнеса в транспорта, строителството и „Ботев“

„Категорично заявяваме, че насилието и саморазправата нямат място в едно правово и демократично общество“, подчертават от организацията.

От бизнес сдружението настояват за установяване на извършителя или извършителите и за пълно изясняване на всички обстоятелства около убийството.

„Пловдив и България трябва да получат отговори“, категорични са от сдружението.

В позицията си бизнес организацията припомня и една от последните благотворителни инициативи, подкрепени от Илиян Филипов – Националния турнир по кикбокс за служители на МВР, чиято цел е да подпомогне децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг полицаи.

„Днес тази негова подкрепа придобива особено тежък и болезнен смисъл. Тя остава още един знак за човека, когото познавахме – човек, който вярваше, че зад силните думи трябва да стоят конкретни действия и че обществото има дълг към хората, които го защитават“, пишат от „Бизнесът за Пловдив“.

От сдружението изказват съболезнования на семейството и близките на Филипов и заявяват, че каузите, за които той е работил, ще продължат.

„Илиян, ще ни липсват твоята енергия, прямота, решителност и непримиримост. Започнатото от теб няма да бъде забравено. Каузите, в които вярваше, ще продължат“, завършва позицията.

Ето пълният ѝ текст:

„С огромна болка и потрес научихме за жестокото убийство на председателя на Управителния съвет на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ Илиян Филипов.

Днес загубихме не просто наш председател и колега. Загубихме човек с характер, енергия и смелост, който не се страхуваше да отстоява позициите си, да поема отговорност и да се бори за каузите, в които вярваше.

Илиян беше човек на действието. Човек, който вярваше, че бизнесът не трябва да стои безучастен към проблемите на града и обществото. Той влагаше време, средства и огромна лична енергия в инициативи за развитието на Пловдив и беше готов открито да защитава това, което смяташе за правилно.

Убийството на Илиян Филипов е не само трагедия за неговото семейство, близките, приятелите и хората, които работеха с него. То е тежък удар за цялата бизнес общност на Пловдив.

Категорично заявяваме, че насилието и саморазправата нямат място в едно правово и демократично общество.

Настояваме компетентните институции да положат всички необходими усилия за бързо, пълно и безкомпромисно разкриване на това тежко престъпление, за установяване на извършителя или извършителите и за изясняване на всички обстоятелства около него.

Пловдив и България трябва да получат отговори.

Сред последните каузи, които Илиян подкрепи, беше благотворителната инициатива, свързана с Националния турнир по кикбокс за служители на МВР, чиято цел е да подпомогне децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на Министерството на вътрешните работи.

Днес тази негова подкрепа придобива особено тежък и болезнен смисъл. Тя остава още един знак за човека, когото познавахме – човек, който вярваше, че зад силните думи трябва да стоят конкретни действия и че обществото има дълг към хората, които го защитават.

В този изключително тежък момент изразяваме най-дълбоките си съболезнования и съпричастност към семейството и близките на Илиян.

Илиян, ще ни липсват твоята енергия, прямота, решителност и непримиримост.

Започнатото от теб няма да бъде забравено.

Каузите, в които вярваше, ще продължат.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“

Убийството на Илиян Филипов се разследва от Окръжната прокуратура – Пловдив. От прокуратурата и МВР съобщиха, че се работи по всички възможни версии, като към момента не са оповестени подробности за мотивите и евентуалните извършители.

От ПФК Ботев Пловдив заявиха Ботев Пловдив се сбогува с Илиян Филипов: Ще остане част от историята на клуба. Локомотив Пловдив изрази съболезнования за президента на Ботев Илиян Филипов и съпричастност към семейството му и „жълто-черното“ семейство.