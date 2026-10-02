Костадин Филипов: За мен битката продължава

Синът на покойния президент на Ботев и собственик на ПИМК Илиян Филипов – Костадин Филипов излезе със свое обръщение след трагедията, за да благодари за подкрепата към семейството и на разследващите за работата им в часовете след убийството. Обръщението си Костадин Филипов обаче отправя най-вече към баща му, за да го увери, че оставеното от него ще бъде надградено и че името му ще бъде пазено.

Припомняме, че синът на футболния президент ще поеме ръководната роля в Ботев Пловдив, като ще може да разчита на пълната подкрепа от страна на всички в клуба.

Ето цялото обръщение на Костадин Филипов без редакторска намеса:

„В този изключително тежък за мен и моето семейство момент, искам да благодаря от сърце на всички, които са до нас и ни подкрепят след загубата на моя баща, ИЛИЯН ФИЛИПОВ.

Искам да изразя огромната благодарност на мен и цялото ми семейство към органите на МВР – от министъра на вътрешните работи до последния служител, участвал в работата по случая. Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас.

Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват.

Благодаря на семейството ни, на приятелите, на партньорите и на всички хора, които ни дават своята подкрепа, съпричастност и уважение. В такъв момент човек истински разбира колко много означава да има истински хора до себе си.

Искам специално да благодаря на моята съпруга – за силата, която ми дава, за това, че е до мен и до семейството ни във всеки един момент, и за подкрепата, която трудно мога да опиша с думи.

И най-вече искам да благодаря на теб, татко.

Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно.

За мен битката продължава.

Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи.

Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока.

Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни. Но това, което си създал, хората, които си докоснал, и следата, която оставяш след себе си, продължават да живеят.

Името ти ще бъде пазено.

Честта ти ще бъде защитавана.

А всичко, което си изградил, ще продължава да расте.

Почивай в мир, татко.

Благодаря ти за всичко.

Обичам те и винаги ще те нося в сърцето си.

И накрая – благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори – знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори.

Вашите думи говорят най-вече за вас.

Едно име не се изгражда с публикации, заглавия и коментари. Изгражда се цял живот – с труд, характер, битки, дела и следа, която остава след човека.

Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което ИЛИЯН ФИЛИПОВ е постигнал, нито хората, които го познават и уважават, нито следата, която оставя след себе си.

Ние няма да ви отговаряме с омраза.

Ще ви отговорим по единствения начин, който има значение – като продължим напред, пазим името и честта му и надграждаме всичко, което той е създал“.

