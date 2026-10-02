Стотици се обединяват в благотворителен „Крос-Воаяж“ на Гребната база



Областният управител на Пловдив Георги Янев и заместник-кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухалов дават старта на грандиозното събитие в подкрепа на ранната диагностика на онкологичните заболявания, което се организира от Сдружение „STOP CANCER“ за десети път

Сдружение „STOP CANCER“ кани всички жители и гости на града да се включат в традиционния благотворителен „Крос-Воаяж“ – инициатива под надслов „Твоето пътешествие към здравето“. Събитието, което тази година отбелязва 10-годишния юбилей от създаването на сдружението, ще се проведе на 3 октомври 2026 г. (събота) от 10:00 ч. на Гребната база в Пловдив (до Кулата).

Официалният старт на кроса ще бъде даден съвместно от областния управител на Област Пловдив Георги Янев, който е и официален патрон на благородната инициатива, и заместник-кмета по спорт и младежки дейности на община Пловдив Николай Бухалов.

Мащабното събитие се реализира с безпрецедентна обществена подкрепа – зад каузата застават близо 60 партньори, сред които водещи компании, здравни организации и медии. Каузата ще бъде подкрепена лично и от редица известни лица и посланици на доброто. Сред тях са известният треньор Радмила Станкович и нейният отбор по лека атлетика, актьорът Тодор Дърлянов, оперната прима Гергана Николаева, както и балетна формация „Ера Балет“. Всички те се обединяват около мисията за повишаване на информираността за онкологичните заболявания и значението на ранната превенция.

Традиционният благотворителен крос на сдружението тази година надгражда своя формат и се превръща във „Воаяж“ – празник на живота, а не просто спортно състезание. Организаторите вярват, че здравето е извървян път, който е най-красив, когато е споделен.

На 3 октомври Гребната база в Пловдив няма да бъде писта за рекорди, а пространство за всеки. Без значение дали участниците ще тичат за време, ще карат ролери или колело, или просто ще разхождат кучето си в слънчевия ден – всяка крачка има значение.

Зад инициативата стои силна и ясна мисия. От Сдружение „STOP CANCER“ вярват, че най-добрата борба с онкологичните заболявания е навременната превенция. Всички събрани средства от събитието ще бъдат насочени директно за организиране на безплатни скринингови и профилактични прегледи; провеждане на информационни кампании за здравословен начин на живот и хранене; осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа за пациенти и техните семейства. Събитията на сдружението са насочени към преодоляване на страха и утвърждаването на навременната профилактика, която помага за спасяването на човешки животи.

Програма на събитието (03.10.2026 г., Гребна база – Пловдив, до Кулата):

10:00 ч. | Регистрация и подготвителна програма: Получаване на стартови пакети; Загрявка със сертифицирани инструктори; Консултации със специалисти; Благотворителен базар.

Получаване на стартови пакети; Загрявка със сертифицирани инструктори; Консултации със специалисти; Благотворителен базар. 11:30 ч. | Официален старт на Благотворителния „Крос-Воаяж“ от областния управител Георги Янев и зам.-кмета на община Пловдив Николай Бухалов.

на Благотворителния „Крос-Воаяж“ от областния управител Георги Янев и зам.-кмета на община Пловдив Николай Бухалов. 11:35 ч. | Пътешествие по трасето: Интерактивни спирки за хидратация; „Арт-алея на посланията“ (до и на моста); Специални фото-зони.

Интерактивни спирки за хидратация; „Арт-алея на посланията“ (до и на моста); Специални фото-зони. 13:00 ч. | Финал и празнична програма: Награждаване на всички участници с медал за участие; Голямо благотворително Тракийско хоро за здраве и споделен триумф; Забавна програма и томбола „Колелото на късметлийските номера“ за участниците.

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