Родерик Мур е новият президент и главен изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“. Той наследява на поста Нанси Шилър, която се пенсионира след повече от десет години като президент на Фондацията и 15 години като член на борда на директорите. След оттеглянето си Нанси Шилър ще остане член на Борда. Мисията и начинът на работа на Фондацията остават непроменени.

Род Мур е отдавна част от „Америка за България“ – от 2019 г. е член на Борда на директорите.

„За мен е голяма чест и отговорност да поема поста от Нанси Шилър, под чието вдъхновяващо ръководство Фондация „Америка за България“ постигна забележителни резултати“, сподели Родерик Мур. „Завръщам се в България за четвърти път и се чувствам сякаш се завръщам у дома. Изпитвам дълбока привързаност към страната и очаквам с нетърпение да работя с екипа на Фондацията, за да продължим да намираме смислени начини да допринасяме за просперитета на България.“, допълва новият президент на „Америка за България“.

През последните две години Нанси Шилър работи в тясно сътрудничество с Борда на директорите по цялостен план за приемственост в ръководството на Фондацията. Родерик Мур бе избран след процедура за подбор в САЩ, ръководена от Борда.

„Това, че Род поема ръководството на Фондация „Америка за България“, ми носи спокойствие и увереност. Отличното му познаване на България и опитът му като член на Борда на директорите ще осигурят плавен и естествен преход“, сподели Нанси Шилър.

По време на мандата си Нанси Шилър има ключова роля за утвърждаването на Фондация „Америка за България“ като надежден и дългосрочен партньор на публичния, частния и неправителствения сектор. От създаването си досега Фондацията е подкрепила над 1 500 проекта в България. Сред тях са „Музейко“ – първият детски научен център в България; Епископската базилика на Филипопол и разкриването, опазването и експонирането на многовековното римско мозаечно наследство на Пловдив; над 100 проекта в областта на културното наследство и природния туризъм в Северозападна България и по поречието на река Дунав, както и множество инициативи в областта на предприемачеството и образованието.

Преди да стане член на Борда на директорите на Фондация „Америка за България“, Родерик Мур е дипломат от кариерата в Държавния департамент на САЩ. От 2007 до 2010 г. е посланик на САЩ в Черна гора, а от 2004 до 2007 г. – заместник-ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в Белград.

В Посолството на САЩ в София е временно управляващ посолството през 2015 г., а в периода 2000 – 2003 г. – заместник-ръководител на дипломатическата мисия. Работи в американското посолство в София и през 1990 – 1992 г., в първите години от прехода на България към пазарна икономика и демокрация. През 2019 г., след пенсионирането си от Държавния департамент на САЩ, е избран за член на Борда на директорите на Фондация „Америка за България“.

Род Мур има бакалавърска степен по международни отношения и руска филология от Университета „Браун“ и магистърска степен по славянски езици.