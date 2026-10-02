Какво да правим в Пловдив (02.10– 08.10)

02 октомври

Улица Станционнa 2026

В началото на октомври градският фестивал на Пловдив се завръща с най-интересното от съвременната и алтернативна музика на България и Балканите. В рамките на три дни публиката ще може да се наслади на изпълнители, представени на сцена в сърцето на града.

Площад Централен

02.10 – 04.10.2026

Най-доброто от Камелия Тодорова

Има гласове, които разпознаваме още в първия миг. Има песни, които остават в нас, независимо колко години са минали. И има артисти, за които времето на сцената не се измерва в години, а в срещи, музика и концерти.

Камелия Тодорова отбелязва 50 години на сцена и ще представи най-доброто, което е изпяла през годините. Ще прозвучат песните, с които поколения публика свързват Камелия Тодорова, любими поп, джаз, соул и световни композиции, но и нейната нова музика – музиката на артист, който и след 50 години продължава да търси, да създава и да гледа напред.

Специален гост на концерта е Орлин Павлов зедно с музикантите Калин Жечев и Юлиян Янев – пиано и синтезатори, Даниеле Феббо – бас китара, Атанас Попов – ударни, както и беквокалистите Христина Нейкова, Катя Кръстева и Зорница Славова.

Дом на културата Борис Христов

19:30 часа

Нирвана

от Константин Илиев

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

GuitArt Festival: Тя помни

Завладяващо преплитане на театър, авторска музика, танц и визуално изкуство очаква публиката в Пловдив със спектакъла „Тя помни“.

В центъра на това емоционално изживяване застава обичаната българска актриса Мария Каварджикова, която със своя емблематичен глас ще поведе зрителите през история за любовта, паметта и следите, които човешките истории оставят.

Музиката на Del Padre се слива със словото, съвременния танц и рисуването на живо, превръщайки спектакъла в уникално сценично преживяване, което се създава пред очите на публиката.

Събитието е част от десетото юбилейно издание на Международния китарен фестивал GuitArt, който вече десетилетие утвърждава Пловдив като важна точка на световната китарна сцена и събира артисти от различни жанрове.

Държавен куклен театър

19:00 часа

Капана Фест – Душата на квартала

Два уикенда. Музика, занаяти, приятелство и каузи.

2-4 октомври и 9-11 октомври

Мостът над ул. „Гладстон“, Пловдив

Капана Фест никога не е имал претенцията да задоволи всеки комерсиален и потребителски вкус. И честно казано, не искаме да бъдем такъв фестивал.

Това е фестивал, създаден от хора за хора. Фестивал с душа и сърце. Място за свободни хора, истински приятелства, занаяти, авторска музика и каузи, които си заслужава да бъдат подкрепени.

Тази година решихме да направим нещо различно, разширяваме Капана Фест в два поредни уикенда. Ще има по-малко комерсиални щандове, но повече съдържание, смисъл и срещи, които остават.

ПЪРВИ УИКЕНД: 2-4 ОКТОМВРИ

ЗАНАЯТИ И ПРИЯТЕЛСТВО

Първия уикенд посвещаваме на занаятите, книгите и приятелството между събитията в Пловдив.

Ще изградим малка и внимателно подбрана базарна зона в подкрепа на две приятелски събития „Алея на книгата“ и Station Street Festival.

Вярваме, че културните събития не трябва да се конкурират помежду си, а да си помагат. Когато работим заедно, печели градът, печелят участниците и най-вече печели публиката.

Очаквайте истински майстори, ръчно създадени продукти, книги, срещи и онова човешко усещане, заради което Капана Фест съществува вече толкова години.

ВТОРИ УИКЕНД: 9-11 ОКТОМВРИ

МУЗИКА И КАУЗИ

ПЕТЪК, 9 ОКТОМВРИ

DJ ВЕЧЕР СЪС СТИЛ И КЛАСА

Първоначалната ни програма за петък се промени, но понякога именно от промените се раждат най-хубавите идеи.

Подготвяме специална DJ вечер с музика от едни от най-добрите български селектори: винили, отношение, различни музикални посоки, стил и класа.

Това няма да бъде просто поредното парти. Приходите от петъчната вечер ще бъдат дарени на три каузи, които ще ви представим подробно в комуникацията на събитието.

Входът за вечерта ще бъде 10 евро, а за притежателите на билети за музикалните вечери на 10 и 11 октомври достъпът ще бъде включен.

СЪБОТА, 10 ОКТОМВРИ

„НОТИ ДО НЕБЕСАТА“ ЗА ЖОРКАТА

Тази вечер е много лична за нас.

Посвещаваме я на нашия приятел Георги Узунов – Блейзи: музикант, приятел и човек с добра душа, който остави светла следа в живота на толкова много хора.

На сцената ще излязат негови приятели и колеги:

18:00 ч. – „Патърдия“

18:45 ч. – Acoustic Co.

19:45 ч. – „Антистрес Терапия“

20:45 ч. – „Нещо цветно“

21:45 ч. – „Таралеща“

Благотворителният билет е на цена 20 евро, като 100% от приходите от билетите ще бъдат дарени в подкрепа на четиригодишния син на Георги.

НЕДЕЛЯ, 11 ОКТОМВРИ

БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СЦЕНА

В неделя обръщаме поглед напред.

Ще ви представим млади български таланти с характер, собствен почерк и силни авторски проекти. Артисти, които не копират готови формули, а създават своя музика и заслужават да получат сцена, публика и подкрепа.

Сред тях ще бъде MONA, а останалите участници ще обявим съвсем скоро.

Защото фестивалите не трябва да канят само вече познатите имена. Те трябва да дават път и на следващите.

Мостът над ул. „Гладстон“, Пловдив

02.10 – 04.10.2026

09.10 – 11.10.2026

Премиера на времето, ама друг път

Как решаваме кои са важните книги и кое ще остане от значение за следващите поколения? Какво определя добрата литература? Времето, твърдят мнозина. Времето, но не съвсем, пише Ивана Хиткова в централната тема на есенния ни брой.

Франц Кафка не бил известен писател сред съвременниците си, но после произведенията му попаднали в канона. Как точно „времето“ е направило това възможно? Ролята на Макс Брод, последващите промени в рецепцията на самия Кафка след смъртта му, неизгорените незавършени ръкописи и всички останали фактори остават на заден план за неспециалистите, макар да са във фокуса на литературните историци.

Това е само един от редица примери, които карат Хиткова да се съмнява в абстракцията с оценката на „времето“ за стойността и престижа на книгите. В търсене на отговори тя разговаря с писателката Яна Букова, инфлуенсърката Полина Недкова и културолога проф. Александър Кьосев за йерархиите и властта в литературното поле, за авторитетите, пазара и понятието за „успех“, за четенето като пърформанс в социалните мрежи, но и като акт на съпротива.

Премиера на „Времето, ама друг път“ в Пловдив

С участието на Ивана Хиткова, Мартина Стефанова, Мартин Касабов, Момчил Бонев, Павел Симеонов

Клуб Фарго

19:00 часа

Jam Session with Ivaylo Staykov

Джем сешън с участие на учениците от НУМТИИ”Добрин Петков” в класовете от отдел поп и джаз пеене, под ефирния съпровод на водещия на Джема-Ивайло Стайков.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Rammstein tribute by Feuersein – Plovdiv / Under City

Група Фойерзайн открива есенния си сезон и Пловдив е първата дестинация на бандата. На 2-ри октомври групата идва отново в клуб Under City с обновена визия и по-артистично шоу. Най-въздействащият трибют, който ще ви отведе в света на легендарните Rammstein с повече тежест в звука, повече мрак в атмосферата и много желязна енергия, която се усеща с цялото тяло.

Вечерта започва с две думи и залата влиза в редиците ни: Komm mit. Хитовете са си на място: Deutschland, Du Hast, Engel, Ich Will, Sonne, Mein Teil. Винаги има и парчета за по-твърдите фенове, които не са толкова популярни, но са по-лични, по-емоционални и по-докосващи. Всяка песен ще бъде изпълнена с много страст и почит към оригинала.

Under City

21:00 часа

03 октомври

Ама че крокодил!

За първи път в България, на сцената на Държавен куклен театър – Пловдив, има представление с пясъчни рисунки

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

GuitArt Festival: Влатко Стефановски Трио

Пловдив ще посрещне един от най-разпознаваемите и влиятелни китаристи на Балканите – Влатко Стефановски. Музикантът пристига със своето трио за концерт под звездите, който обещава виртуозност, мощна сценична енергия и неподражаем балкански звук.

Влатко Стефановски превръща китарата в собствен музикален език. Като съосновател и водеща творческа фигура на легендарната група „Леб и сол“, а по-късно и със своята впечатляваща солова кариера, той създава уникален стил, в който рок, джаз и блус се срещат с традиционната музика и неравноделните ритми на Балканите.

Неговите концерти преминават отвъд жанровите граници – от експлозивни китарни импровизации до мелодични композиции, превърнали се в част от музикалната памет на няколко поколения. В Пловдив публиката ще преживее Влатко Стефановски в най-силната му стихия – на живо, с трио и без дистанция между музикантите и публиката.

Малките конюшни

20:00 часа

В Джаза – Концерт на Боби Вълчев

Вечер на автентичен джаз, в която музиката се създава на живо – спонтанна, вдъхновена и неповторима, създаваща специално преживяване за публиката.

Боби Вълчев ще акцентира върху музиката, която вдъхновява джаз феновете с импровизации и изразително сценично присъствие. Концертната програма включва авторски композиции, класически джаз стандарти и виртуозни импровизации, превръщащи всяко изпълнение в празник на музиката.

Да бъдеш „в джаза“ означава да участваш активно в създаването на музиката, превръщайки всеки звук в част от жив диалог между изпълнители и публика. Концертът представя истински джаз с пространство за импровизации, внимание към детайла и силно артистично присъствие.

Лятно кино Орфей

19:00 часа

Пауза 2026 – Дискусионен форум на Нула 32

Миналата есен поставихме началото на „Пауза“ – дискусионен форум, който прекъсва шума, за да създаде условия за смислен разговор в три панела – ‍„Град“, ‍„Творчество“ и ‍„Бъдеще“.

Целодневното събитие претворява романтиката на любимото ни печатното издание в жива и интерактивна форма на общуване, която обединява артисти, изследователи, общественици и граждани.

На 3 октомври 2026 г. е време за „Пауза“. Камерна зала на Драматичен театър – Пловдив отново ще ни посрещне, за да продължим започнатото.

Камерна зала, Драматичен театър Пловдив

10:00 часа

Занаятчийски базар Да хванеш гората в Пловдив

Пловдив, очаквайте Занаятчийски базар “Да хванеш гората” с любимите ви фермерски продукти, произведени от героите на предаването! Ще има от всичко – месни и млечни продукти, био сладка и сокове. мед, тахани, охлюви

Парк Макс

03.10 – 04.10.2026

Spinnin.Catchin x OP34

Влизаме в градския ритъм с хубава музика и хубави хора — все достатъчни поводи за празнуване, нали?

Ела да си спретнем една чудна среща, а още по-хубаво ще е и да е споделена с приятели.

op34.studio

16:00 часа

Отваряме нова страница в Пловдив | Писателско ателие Le Soleil

Преди близо три години започнахме с една проста идея – да създадем пространство, в което хората се събират всяка седмица, заради писането, вдъхновението, изкуството, хубавите напитки и разговори. Така заедно създадохме общност, традиции, история и визията да пренесем идеята в други градове.

На 3 октомври се срещаме в Bar The Post, за да отворим изцяло нова страница в Пловдив. Щастливи сме да обявим, че всеки вторник ще организираме Писане & Вино на свещи в бар Пощата.

Очаква ни специална вечер, на която ще поканим софийската ни общност от хора, за да ги срещнем с пловдивчани, които обичат изкуството във всичките му форми.

Ще започнем с чаша шампанско, ще ви разкажем накратко какво предстои, ще споделим няколко литературни истории и ще вдигнем наздравица за новото начало.

А след това оставяме думите малко настрана и даваме място на музиката, танците и забавлението!

Бар Пощата

18:30 часа

Успешните: Георги Ангелов

Често чуваме за някого, че трудно се побира в една професионална графа, че призванията му са многобройни, а отдадеността – пословична. Общо взето имаме чувството, че живеем сред ренесансови личности. Но всъщност истинските такива не са чак толкова много. Ето един класически пример.

Георги Ангелов е човек, който трудно, ама много трудно можем да поберем в каквато и да е графа. Журналист, телевизионен водещ, преводач на десетки книги, човек на културата и историята, дългогодишно лице на БНТ…

Но още по-впечатляващо от множеството му поприща е постоянството, с което успява винаги да е неудобен.

С Георги Ангелов откриваме есенните срещи от поредицата „Успешните“ в клуб „Фарго“. Това е поредицата, в която ни интересува успехът отвъд професионалната биография и натрупаните признания. Интересува ни как човек запазва любопитството и свободата, вместо да се пусне по течението на удобните роли.

С Георги Ангелов ще говорим за историята, медиите, културата и за това знаем ли ние днес накъде вървим, накъде отиваме…

Клуб Фарго

19:00 часа

SALSA PARTY + TIMBA LESSON with Ilian Bozhanov CUBAN NIGHT

Иска ти се да потанцуваш, да се раздвижиш и да усетиш истинската кубинска енергия?

Този път започваме още преди партито!

Преди партито – урок по ТИМБА с Илиан

Ще се потопим в ритъма на тимбата, ще поработим върху движенията и най-вече ще усетим онова усещане, което прави кубинския танц толкова жив и различен.

След урока ви очаква вечер с много салса и различни стилове:

Cuban Salsa / Casino

Timba

Salsa Romántica

Salsa Dura

Salsa в различни стилове и ритми

Ще има от всичко — от класическа кубинска енергия и тимба до по-мелодична и романтична салса. Идеята е проста: добра музика, много танци и истинско парти.

Урок по тимба → музика → салса → купон до където ни стигнат силите.

Nos vemos en la pista!

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Bobo Dj & Emo Riv at Bally Club

Две музикални селекции се срещат зад пулта на Bally Club.

На 3 октомври Bobo Latinov и Emil Toshev поемат музиката и задават ритъма на вечерта. Очаквай точните парчета в точния момент.

Bally Club

20:00 часа

04 октомври

Доктор Дулитъл

Приключение, изпълнено с хумор, което напомня, че за да разберем другите, първо трябва да се научим да слушаме.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

10:00 часа

Османското наследство на Пловдив

Free Plovdiv Tour ви кани на обиколка, посветена на османското наследство на Пловдив. Ще поговорим за сградите, имали ключово значение в живота на Филибе, за ежедневието на хората и ще се разходим из популярни и по-малко известни забележителности в града, свързани с този период от историята на Пловдив.

Турът е на български език и е безплатен. Сборният пункт е пред Туристическия информационен център до Джумая джамия. Ще ви очакваме на 4 октомври (неделя) в 11:00 ч.

Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето участие чрез съобщение до Free Plovdiv Tour или на info@freeplovdivtour.com.

Предвидено е посещение на Джумая джамия и Имарет джамия. Дамите, които ще се включат в обиколката, е добре да предвидят шал за покриване на косата при влизане в храмовете.

Туристически информационен център до Джумая джамия

11:00 часа

GuitArt Festival: Яманду Коста

Световноизвестният бразилски китарист Яманду Коста пристига в Пловдив за заключителния концерт на юбилейното десето издание на Международния фестивал и конкурс за китара GuitArt X.

Носител на Latin GRAMMY Award, Яманду Коста е музикант от рядка величина – виртуоз, който превръща седемструнната китара в цял оркестър. Концертите му завладяват публиката още от първите акорди и неслучайно завършват с бурни овации и публика на крака на престижни сцени по целия свят.

Музиката му съчетава choro, samba, milonga и tango с джаз, класическа музика и свободна импровизация. Всяко негово изпълнение е различно – спонтанно, емоционално и заредено с неподражаемата енергия на Бразилия.

Концертът е кулминацията на четиридневната фестивална програма и специалната юбилейна гала, с която GuitArt отбелязва десет години международни музикални срещи в Пловдив.

Преди концерта ще се състои официалната церемония по награждаването на победителите в Международния конкурс за китара GuitArt X.

Дом на културата Борис Христов

19:30 часа

Машина срещу човек с Христо Попов

Изкуственият интелект вече променя всичко и тихо решава кои бизнеси ще оцелеят и кои ще изчезнат. Това не е прогноза за далечното бъдеще. Случва се сега, докато четеш това.

На 4-ти октомври правим най-голямото ни живо събитие, една вечер с Христо Попов на сцената на 2000-годишния Античен театър в Пловдив.

Това няма да е поредната мотивационна лекция. Това е разговор, който всеки собственик на бизнес и всеки амбициозен човек води наум: какво се случва с работата ми, с бизнеса ми и с мен самия, когато машината мисли по-бързо, не се уморява и не иска заплата?

Христо Попов е един от най-успешните български предприемачи с кариера през McKinsey, Shell и Кеймбридж, основател на FastTrack. Той не говори на теория: прилага изкуствен интелект в стотици компании по света и идва да сподели какво реално работи и какво предстои.

Какво ще разнищим заедно на сцената:

Кои бизнеси ще оцелеят технологичната революция и кои ще изчезнат?

Кои умения ще струват най-скъпо в следващите 10 години и кои стават излишни?

Какво ще се промени и какво ще остане след 5 години?

Какво ще остане от отношенията между хората?

Никой няма да ти продава страх. И никой няма да ти обещава вълшебство. Ще си тръгнеш с яснота и с конкретни неща, които можеш да приложиш от следващия ден.

Защо на живо, и защо точно тук

Истинският разговор, в очите, на сцена, на която хората се събират от две хиляди години е нещо, което екранът не може да ти даде. Ще бъдеш сред стотици други предприемачи, мениджъри и хора, които мислят като теб.

2600 места. Една вечер. Без онлайн излъчване. Когато билетите свършат – свършват.

За кого е:

За собственици на бизнес, предприемачи, мениджъри и всеки, който иска да разбере новото време на изкуствения интелект, преди то да го е изпреварило, независимо дали тепърва започва, или вече води екип.

Античен театър Пловдив

18:00 часа

Поезия в парка през октомври

В сърцето на Стария град, сред старите камъни, дърветата и вечерния въздух, ще създадем пространство за авторската поезия, музиката и живия човешки глас.

„Поезия в парка“ – малък фестивал на изкуствата.

Авторска поезия

Ще чуем стихове, родени от преживяното, вдъхновеното, премълчаното и споделеното.

Любителски хор „Кантус спиритус“

Много гласове ще се срещнат в едно общо звучене — вдъхновението не винаги е самотно преживяване.

HandPan

Звукът ще отвори друго пространство — интуитивно, ритмично, свободно. Там, където не е необходимо всичко да бъде назовано.

Малките конюшни

19:00 часа

TIM ARMACOST Group

Tim Armacost – един от най – ярките саксофонисти на нюйоркската джаз сцена, за първи път в България.

Ню Йорк има свой собствен ритъм – бърз, взискателен и неспокоен. Град, в който музикантите не могат да разчитат на готови решения, а всяка вечер на сцената разговорът е нов и вълнуващ.

За първи път в България Jazzinsights jazz club посреща номинирания за Grammy саксофонист, композитор и преподавател Tim Armacost – утвърден като един от най – отличаващите се гласове на световната джаз сцена. В един ексклузивен концерт Тим Армакост ще представи международен квартет с ярки музиканти от българската и европейската джаз сцена – пианиста Милен Кукошаров, италианския контрабасист Даниеле Феббо и барабаниста Атанас Попов.

Утвърденият американски джаз критик Britt Robson от JazzTimes го определя като „класически музикант на музикантите“ – точна формулировка за артист, чиято сила не е само в безупречната техника, а в начина, по който слуша, реагира и изгражда музика с останалите на сцената. При Tim Armacost импровизацията има посока: тя може да бъде фина и лирична, но винаги е будна, рискована и пълна с характер.

През годините Tim Armacost работи с имена като Al Foster, Jimmy Cobb, Kenny Barron, Tom Harrell, Billy Hart, Jeff „Tain“ Watts, Peter Erskine, Roy Hargrove и Randy Brecker. Има 16 високо оценени албума като лидер, участва в повече от 60 записа като сайдмен и издава над 100 свои композиции и аранжименти.

Той е носител на престижната награда Doris Duke/Chamber Music America за нова авторска джаз музика, а неговата композиция и аранжимент The Repose in All Things са поръчани от Wynton Marsalis и записани от Jazz at Lincoln Center Orchestra. Наред с концертната си дейност Armacost е уважаван преподавател и част от преподавателския състав на Queens College в Ню Йорк.

„Неговото плътно, истинско hard bop тенор-саксофонно свирене, чуто веднъж, никога не се забравя.“

– Lance Liddle, Bebop Spoken Here

Когато четирима музиканти от този ранг се срещнат на една сцена, предварително написаното е само отправна точка. Това е джазът, който присъства в програмите на водещите световни клубове и привлича вниманието на най-взискателната критика.

Джаз клуб В джаза

19:30 часа

Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.