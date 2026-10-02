Търсите спорт за детето си? Дайте шанс на катеренето
Как се конкурирате с телефон, който предлага ново забавление на всеки няколко секунди? Не като кажете на детето да го остави, а като му предложите нещо достатъчно интересно, за да го забрави.
Катеренето е точно такова преживяване – движение, задача и ново предизвикателство във всяко изкачване.
Повече движение, по-малко екран
За малкото дете не е достатъчно просто да кажете „остави таблета“. Нужно е занимание, което да задържи вниманието му.
На стената детето постоянно има задача – коя хватка да използва, къде да стъпи и как да стигне по-нататък. Така катеренето развива концентрацията, двигателното планиране и способността за фокус, докато детето се движи и се забавлява.
По-добра координация с всяко изкачване
Катеренето включва цялото тяло. Детето стъпва, балансира, протяга се и координира ръцете и краката си.
Това подпомага баланса, координацията, грубата и фината моторика и помага на детето да контролира по-добре движенията си.
За него обаче това не е „упражнение“ – то просто се опитва да стигне до следващата хватка.
Да опиташ отново е част от успеха
Не всеки маршрут се получава от първия път.
Треньорът поставя малки и постижими цели според нивото на групата. Понякога успехът е една хватка повече, друг път – маршрут, който преди е изглеждал твърде труден.
Така детето се учи на търпение, постоянство и на това, че грешката не означава провал.
Увереност, която се изгражда стъпка по стъпка
За някои деца първата среща със стената е предизвикателство. Височината изглежда страшна, а средата – непозната.
С подкрепата на треньора и групата те постепенно стигат по-високо, доверяват се повече на собственото си тяло и преодоляват страховете си със свое темпо.
Всяко „успях“ носи усещане за личен успех и изгражда увереност.
И спортът не е само индивидуален
Макар всяко дете да изкачва маршрута само, тренировките са групови.
Децата се учат да изчакват реда си, да следват инструкции, да общуват с треньора и останалите и да се радват на чуждите успехи. Така спортът се превръща и в място за приятелства и принадлежност към група.
Спорт, който може да расте заедно с детето
В Пловдив децата могат да тренират катерене целогодишно в Momentum Climbing, където се провеждат заниманията на Momentum Climbing Academy.
Тренировките са групови, водят се от треньори и са съобразени с нивото на децата. Те могат да започнат като напълно начинаещи и постепенно да преминават през „Нови таланти“, „Опитни таланти“ и „Мастърс“.
Не е нужно още на 4 или 5 години да знаете кой е „правилният“ спорт за вашето дете.
Понякога е достатъчно просто да му дадете възможност да опита.
Първото посещение в Momentum Climbing Academy е безплатно – дайте шанс на детето си да открие катеренето.