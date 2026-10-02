Търсите спорт за детето си? Дайте шанс на катеренето

Как се конкурирате с телефон, който предлага ново забавление на всеки няколко секунди? Не като кажете на детето да го остави, а като му предложите нещо достатъчно интересно, за да го забрави.

Катеренето е точно такова преживяване – движение, задача и ново предизвикателство във всяко изкачване.

Повече движение, по-малко екран

За малкото дете не е достатъчно просто да кажете „остави таблета“. Нужно е занимание, което да задържи вниманието му.

На стената детето постоянно има задача – коя хватка да използва, къде да стъпи и как да стигне по-нататък. Така катеренето развива концентрацията, двигателното планиране и способността за фокус, докато детето се движи и се забавлява.

По-добра координация с всяко изкачване

Катеренето включва цялото тяло. Детето стъпва, балансира, протяга се и координира ръцете и краката си.

Това подпомага баланса, координацията, грубата и фината моторика и помага на детето да контролира по-добре движенията си.

За него обаче това не е „упражнение“ – то просто се опитва да стигне до следващата хватка.

Да опиташ отново е част от успеха

Не всеки маршрут се получава от първия път.

Треньорът поставя малки и постижими цели според нивото на групата. Понякога успехът е една хватка повече, друг път – маршрут, който преди е изглеждал твърде труден.

Така детето се учи на търпение, постоянство и на това, че грешката не означава провал.

Увереност, която се изгражда стъпка по стъпка

За някои деца първата среща със стената е предизвикателство. Височината изглежда страшна, а средата – непозната.

С подкрепата на треньора и групата те постепенно стигат по-високо, доверяват се повече на собственото си тяло и преодоляват страховете си със свое темпо.

Всяко „успях“ носи усещане за личен успех и изгражда увереност.

И спортът не е само индивидуален

Макар всяко дете да изкачва маршрута само, тренировките са групови.

Децата се учат да изчакват реда си, да следват инструкции, да общуват с треньора и останалите и да се радват на чуждите успехи. Така спортът се превръща и в място за приятелства и принадлежност към група.

Спорт, който може да расте заедно с детето

В Пловдив децата могат да тренират катерене целогодишно в Momentum Climbing, където се провеждат заниманията на Momentum Climbing Academy.

Тренировките са групови, водят се от треньори и са съобразени с нивото на децата. Те могат да започнат като напълно начинаещи и постепенно да преминават през „Нови таланти“, „Опитни таланти“ и „Мастърс“.

Не е нужно още на 4 или 5 години да знаете кой е „правилният“ спорт за вашето дете.

Понякога е достатъчно просто да му дадете възможност да опита.

Първото посещение в Momentum Climbing Academy е безплатно – дайте шанс на детето си да открие катеренето.