Пътуваме безплатно с влак за посрещането на тленните останки на цар Самуил

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври 2026 г.

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония

За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София – Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София-север, Искърско шосе и спирка Горна баня.

Пътуването ще бъде със запазено седящо място, като пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията в размер на 0,51 евро в посока.

Безплатното пътуване до София и обратно ще бъде осигурено със следните влакове:

БВ № 3620 – Бургас 05:25 ч. – София 11:25 ч.;

БВ № 3625 – София 16:45 ч. – Бургас 22:40 ч.;

БВ № 1612 – Пловдив 08:10 ч. – София 10:55 ч.;

БВ № 1621 – София 16:25 ч. – Пловдив 19:05 ч.;

БВ № 2640 – Горна Оряховица 05:20 ч. – София-север 09:12 ч.;

БВ № 2641 – София-север 16:50 ч. – Горна Оряховица 20:43 ч.;

БВ № 5610 – Петрич 06:00 ч. – София 10:19 ч.;

БВ № 5615 – София 16:30 ч. – Петрич 20:25 ч.;

БВ № 7621 – Видин 04:50 ч. – София 10:01 ч.;

БВ № 7624 – София 17:15 ч. – Видин 22:31 ч.

За пътуване с посочените влакове до всички останали дестинации по техните маршрути билетите ще се издават по редовните цени съгласно действащата тарифа на „БДЖ – Пътнически превози“.

Във връзка с необходимата организация за издаване на безплатните билети, от 1 до 3 октомври включително ще бъде временно преустановена онлайн продажбата на билети за посочените влакове. Ограничението се отнася за продажбата през електронната система в този период, включително за билети за пътуване с тези влакове на други дати. Билети по редовната тарифа ще могат да бъдат закупувани от билетните каси.

„БДЖ – Пътнически превози“ се извинява на своите клиенти за временното ограничение при онлайн продажбата и причиненото неудобство.