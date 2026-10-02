Последният им контакт бил в Пловдив, а жената, при която бизнесменът е отивал преди смъртта си, познавала обвиняемия. Полицията не изключва версията за поръчител или съучастници

Илиян Филипов и обвиняемият за убийството му Славчо Мегеров са се срещнали в Пловдив около две седмици преди престъплението. Двамата са имали финансови отношения в миналото, но към момента няма данни Мегеров да е отправял заплахи към бизнесмена. Това съобщава Dnes.dir.bg, позовавайки се на интервю на директора на ОД на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов пред бТВ и Нова. Според информацията жената, при която Филипов е отивал преди убийството, също е познавала Мегеров.

По думите на Костадинов срещата между двамата е била последният им известен контакт. Няма подадени жалби или сигнали от Илиян Филипов срещу Мегеров, а дали двамата са имали общ бизнес, все още се изяснява.

От прокуратурата вече съобщиха, че първоначалните данни сочат личен мотив за убийството, свързан с неуредени финансови отношения – Разследващите: Неуредени финансови взаимоотношения в основата на убийството на Илиян Филипов.

Припомняме, че директорът на пловдивската полиция уточни, че на този етап е рано да се твърди, че това е единственият мотив. Разследващите продължават да работят по всички възможни версии, включително за евентуален поръчител и съучастници.

Ст. ком. Костадинов уточни още, че разследващите разполагат с достатъчно доказателства, че Мегеров е физическият извършител на убийството, като обвиняемият присъства и на записи от видеокамери, приобщени към делото. Не е установен очевидец, който да е видял самото нападение, а полицията продължава да издирва свидетели. Назначени са и множество експертизи, част от които вече са приключили.

Разследващите не изключват и версията Мегеров да е действал по поръчка. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Славчо Мегеров.

МВР е категорично и по отношение на разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка, за когото се твърдеше, че е свързан с престъплението. Снимката не е публикувана официално нито от МВР, нито от прокуратурата. Към момента на разпространението ѝ предполагаемият извършител вече е бил известен на разследващите. Също така Костадинов подчерта, че няма информация задържаният да се е опитал да избяга с такси.