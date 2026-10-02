Два пътни инцидента в Пловдивско: загина пешеходка, пътник е тежко ранен

78-годишна жена е била блъсната на пешеходна пътека на бул. „България“ в Пловдив

Два пътни инцидента са станали от началото на седмицата в Пловдив и областта. При единия е загинала възрастна пешеходка, а при другия е тежко пострадал пътник в автомобил, съобщиха от полицията.

Около 16:10 ч. във вторник екип на сектор „Пътна полиция“ е бил насочен към бул. „България“ в Пловдив след сигнал за пътен инцидент.

По първоначални данни 45-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Дачия“, е блъснал 78-годишна жена, която пресичала на пешеходна пътека.

Жената е била транспортирана в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Ден по-късно от лечебното заведение е било съобщено за смъртта ѝ.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Тежко пострадал пътник при преобръщане на автомобил

В сряда около 19:40 ч. е станал и друг сериозен инцидент – този път на пътя между селата Московец и Богдан.

Лек автомобил „Форд“ се е преобърнал на пътното платно. При произшествието тежко е пострадал 46-годишен пътник.

Заедно с него под лекарско наблюдение е оставен и 71-годишният водач на автомобила.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни.

И по този случай е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около двата инцидента продължава.