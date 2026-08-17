Над 100 артисти от Армения и България ще излязат на една сцена в Пловдив

За първи път в България Държавният ансамбъл за музика и танци на Армения ще гостува с мащабен спектакъл, в който ще се срещне с фолклорния ансамбъл „Тракия“. Събитието е на 13 септември на Античния театър в Пловдив.

Спектакълът носи името „Два дома“ и поставя в центъра на сцената темата за идентичността, принадлежността и връзката между културите. Арменската и българската фолклорна традиция ще бъдат представени не просто като две отделни наследства, а като истории, които могат да се срещнат, да се допълнят и да продължат да живеят заедно.

В спектакъла ще участват над 100 артисти – танцьори, музиканти и певци.

Когато един човек има два дома

Концепцията на „Два дома“ е особено близка до съдбата на арменската диаспора. За арменеца, който живее далеч от историческата си родина, двата дома не са просто символ или художествена метафора. Те са част от ежедневието и идентичността му – принадлежност към две култури, които съжителстват в едно семейство и в едно поколение.

На сцената на Античния театър тази идея ще бъде разказана чрез музика, танц и песен, като арменските и българските традиции ще се срещнат в един общ спектакъл.

Гостуването на Държавния ансамбъл за музика и танци на Армения е и възможност българската публика за първи път да види формацията на живо в България.

А мястото на срещата няма как да бъде по-символично – Античният театър в Пловдив, град, в който културите и традициите се преплитат от хилядолетия.

„Два дома“ ще бъде на сцената на Античния театър на 13 септември.