Над 60 майстори на Есенния панаир на занаятите – Видео

От изработката на цигулки, гайди и кавали до ръчни бижута и свещи – Пловдив посреща есенния панаир с демонстрации, безплатни работилници, игри и празнично дефиле. Юбилейната среща с живото занаятчийство продължава до 4 октомври с вход свободен.

Как звучи дървото, преди да се превърне в цигулка, как се ражда гласът на родопската гайда и може ли човек сам да изработи бижу или свещ, без да е майстор? Отговорите ще бъдат на една ръка разстояние на Малката главна в Пловдив, където до 4 октомври ще се проведе Есенният панаир на занаятите под мотото „От ръцете на майстора – инструмент с душа“.

Над 60 майстори от цялата страна ще превърнат пешеходната улица „Райко Даскалов“ в голяма работилница на открито. Посетителите ще могат не само да разгледат и закупят авторски изделия, но и да наблюдават отблизо процеса на изработката им, да разговарят със занаятчиите и да се включат в безплатни творчески ателиета. Организатор на събитието е Регионалната занаятчийска камара – Пловдив.

Петима майстори разкриват тайните на музикалните инструменти

Специалната зона „Майсторска среща“ ще събере петима майстори, които посвещават години на създаването и съхраняването на музикални инструменти. В нея посетителите ще могат да наблюдават демонстрации и да научат повече за традициите, материалите и тънкостите на занаята.

Степан Демирджиян – пловдивски лютиер, който изработва и реставрира цигулки, виоли и лъкове. В работата си използва внимателно подбрана дървесина, естествено сушена в продължение на десетилетия.

Деян Денчев – потомствен гъдулар, който изследва акустиката и конструкцията на гъдулката и тамбурата и разработва собствени решения за традиционните инструменти.

Кръстьо Димов – майстор на кавали и професионален музикант с над 30 години опит в Оркестъра за народна музика на БНР.

Пламен Петров – лютиер, който съчетава традиционните техники за изработка на цигулки и виоли със съвременните акустични стандарти.

Илия Учиков – майстор на каба гайди, посветил работата си на емблематичния за Родопите инструмент.

Зоната ще бъде разположена в началото на пешеходната улица „Райко Даскалов“, в района на Римския стадион и подлеза на Аптека Марица. Демонстрациите на петимата майстори са предвидени за 1 октомври от 10:30 до 17:00 ч.

Безплатни работилници за всеки, който иска да опита

Една от възможностите, които панаирът предлага, е посетителите да преминат от ролята на зрители в тази на участници. В рамките на инициативата „Докосни се до занаят“ са организирани безплатни работилници, в които всеки може да опита различни техники под ръководството на майстори.

ПРОГРАМА НА РАБОТИЛНИЦИТЕ

12–16 ч.

Ръчни бижута с Владимира Владимирова

Участниците ще могат да изработят собствено авторско бижу в безплатна работилница, подходяща за всички, които обичат да творят с ръцете си.

2 ОКТОМВРИ, 12–15 ч.

„Звукът на гайдата“ с Димитър Чолаков

Открит практически урок с преподавател от Музикална фолклорна школа „Челебийче“. Желаещите ще могат да вземат истинска гайда в ръце и да опитат да произведат първите си звуци с професионални напътствия.

3 ОКТОМВРИ, 12–16 ч.

Работилница за свещолеене с Тихомир Спасов

Посетителите ще се запознаят с традиционни техники за работа с восък и ще могат сами да излеят и декорират своя свещ, която да отнесат като спомен от панаира.

Работилниците ще се провеждат в специално обособени шатри по протежението на Малката главна. За тях не се изисква предварително онлайн записване или регистрация по телефона. Желаещите трябва да се присъединят на място преди началото, като участниците се приемат според реда на пристигане и до запълване на местата.

Дефиле на занаятчиите открива панаира

Официалното откриване на Есенния панаир на занаятите ще бъде предшествано от празнично дефиле на 1 октомври. В 17:00 ч. шествието ще потегли от сградата на Община Пловдив и ще премине по Главната улица до площад „Римски стадион“, съпроводено от тъпана на Асен Мусов и изпълненията на децата от ансамбъл „Тракийска младост“.

В 17:30 ч. на площад „Римски стадион“ е насрочено официалното откриване на панаира, който ще продължи до неделя, 4 октомври. През четирите дни базарът с авторски изделия и демонстрациите на живо ще бъдат достъпни за посетителите от 10:00 до 19:00 ч.

Загадки, награди и още поводи за разходка

Освен срещите с майсторите и творческите ателиета, програмата включва и игри за посетителите. В томболата „Открий и спечели“ всеки може да се включи с талон, получен от зоната „Майсторска среща“. Тегленето на наградите е предвидено за 4 октомври.

В събота, 3 октомври, между 11:00 и 13:00 ч. ще се проведе и играта „Занаятчийска загадка“, която ще провери познанията на участниците за българските традиции и занаяти.

Есенният панаир на занаятите е с вход свободен и предлага възможност за среща с хората, които пазят и развиват традиционни умения, но и ги предават нататък – понякога през един-единствен опит да изсвириш на гайда, да изработиш бижу или да направиш свещ със собствените си ръце.