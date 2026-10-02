Култовият Слаш забива на Hills Of Rock 2027

Един от най-знаменитите китаристи на нашето време Слаш ще забие за първи път в Пловдив, на осмото издание на най-големия фестивал за тежка музика Hills of rock 2027. Музикалният маратон ще се проведе от 23 до 25 юли на Гребната база в Пловдив.

Девет месеца преди първия ден, Hills of Rock 2027 вече има първите си шест групи. Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators, Skillet, Make Them Suffer, Left To Suffer, Die Krupps и Atreyu са първите имена, потвърдени от Fest Team, които задават началния тон за догодина. Интересът на феновете към фестивала под пловдивските хълмове вече бе категорично заявен със скоростното изчерпване на промоционалните билети, а стандартните – вече се продават в мрежата на Ticket Station на цени от 140 евро за тридневен билет и 99 евро за еднодневен.

От хард рока на Slash и мелодичния тежък звук на Skillet през метълкора на Atreyu и Make Them Suffer и деткора на Left To Suffer до индъстриъла на Die Krupps, първите ясни участници за фестивала догодина очертават различни посоки в предстоящия лайнъп. Шестте групи са началото, а останалата програма на Hills of Rock 2027 ще се разкрива на етапи през следващите месеци.

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators събират звука на една от най-разпознаваемите китари в историята на музиката и гласа на Myles Kennedy в проект, който вече повече от десетилетие изгражда собствено място на световната рок сцена. Незаменимият китарист на Guns N’ Roses, чиито сола са част от ДНК-то на милиони фенове по света, заедно с Kennedy и The Conspirators ще превърнат сцената в Пловдив в епицентър за съвременен, мощен и безкомпромисен хард рок. От дебютния Apocalyptic Love (2012), през World on Fire (2014) и Living the Dream (2018), до последния им студиен албум 4 (2022), групата създава истински фурор с песни като “Anastasia”, “World on Fire”, “Driving Rain” и “The River Is Rising”.

Skillet идват с тежките си китари, силни припеви и песни за съпротивата срещу собствените си страхове. Бандата е сред най-големите на актуалната рок сцена с близо три десетилетия кариера, почти 22 милиона продадени албума и публика, която днес надхвърля 12 милиона месечни слушатели само в Spotify. „Monster“ е сред най-разпознаваемите тракове на групата и свързва американската четворка с публика от няколко поколения. John Cooper, Korey Cooper, Jen Ledger и Seth Morrison продължават в по-тежка посока и с After the Storm, EP-то им с шест песни, което излиза след броени дни – на 9 октомври 2026 г. Новият сингъл “Scream” вече събра над 7 милиона глобални стрийма. Продуциран от David Cowell и Korey Cooper, новият им запис е едновременно завръщане към по-тежките корени на групата и един от най-личните моменти в творчеството ѝ досега – музика, родена от преживявания с предателство, загуба, гняв и трудното намиране на път обратно към надеждата.

Немските пионери Die Krupps носят повече от четири десетилетия индустриална революция. В основата стоят Jürgen Engler и Ralf Dörper – музикантите, които още през 80-те започват да разрушават границите между електронната музика, EBM и метъла, изграждайки характерен звук, който оставя трайна следа върху развитието на цялата индъстриъл сцена. След като през 2025 г. отбелязаха 45 години история, Die Krupps продължават напред с нова глава и нова музика. Групата подписа договор с Dependent Records за няколко албума, а следващият им студиен запис е планиран за 2026 г. Междувременно, лимитираното EP Will Nicht – MUSS! / On Collision Course показа, че германската машина далеч не е спряла. Днес Jürgen Engler и Ralf Dörper са отново заедно с китариста Marcel Zürcher и барабаниста Paul Keller, а повече от 45 години след началото Die Krupps продължават да доказват защо името им остава неизменна част от историята на европейската индъстриъл сцена.

От един от най-изолираните големи градове в света до сцените по целия свят – австралийците Make Them Suffer ще се качат и на сцената в Пловдив догодина. Създадена в Пърт, групата преминава през различни периоди на деткор, мелодичен детметъл и тежък метълкор, като с всяка следваща стъпка надгражда звука си, без да губи характерната си интензивност. След четири студийни албума и How To Survive A Funeral (2020), който достига №17 в австралийската ARIA Albums Chart, Make Them Suffer влизат в най-амбициозната глава от развитието си със своя едноименен пети албум от 2024 г. Make Them Suffer събира различните лица от историята на бандата.

Left To Suffer добавят към селекцията на Hills Of Rock 2027 опустошителната енергия на деткора и метълкора с мрачна атмосферичност, неочаквана мелодичност и песни, създадени да предизвикват абсолютен хаос пред сцената. Тежки breakdown-и и прецизно изградени китарни партии стоят в основата на звук, в който агресията и уязвимостта съществуват едновременно и превръщат Left To Suffer в много повече от поредната екстремна банда.

Последното име в този анонс за Hills Of Rock 2027 е Atreyu. Те свързват ранната вълна на американския метълкор с начина, по който звучи и днес и трудно се побират в рамките на един жанр. Малко банди могат да се похвалят, че музиката им е част от саундтрака на цяло поколение фенове на тежката сцена. Албуми като The Curse (2004) и Lead Sails Paper Anchor (2007) оставят трайна следа в развитието на модерната тежка музика, а по пътя си – групата влиза неведнъж в Топ 10 на Billboard 200, печели златен статус за два свои албума, преминава през Ozzfest и дели сцени с Linkin Park, Avenged Sevenfold, Deftones, Slipknot и Bring Me The Horizon. Десетият им студиен албум The End is Not the End е определян от самата група като най-тежкия и едновременно – най-смелия музикален експеримент в кариерата ѝ.

Hills Of Rock 2027 се провежда на 23, 24 и 25 юли 2027 на Гребната база в Пловдив, а билетите в мрежата на Ticket Station са на цени от 140 евро за тридневен билет и 99 евро за еднодневен. За допълнителна информация следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и официалните профили на фестивала и организаторите в социалните мрежи.

Hills Of Rock 2027 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.