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Вандали отново потрошиха барбекю в парк „Лаута“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:10ч, петък, 2 октомври, 2026
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Пореден вандалски акт в парк „Лаута“ в Пловдив. Разрушено е едно от барбекютата, а наоколо са разхвърляни отпадъци,

Едно от барбекютата в парк „Лаута“ отново е разрушено, а извършителите са оставили след себе си отпадъци и замърсяване. За поредния вандалски акт съобщи кметът на район „Тракия“ Георги Гатев в публикация в социалните мрежи.

Посегателството идва на фона на усилията на районната администрация да облагородява и поддържа парка, който е едно от предпочитаните места за отдих на пловдивчани. В момента там се извършват дейности по почистване и обезопасяване на растителността.

От районната администрация заявяват, че ще продължат работата по подобряването на „Лаута“, въпреки поредното посегателство върху изграденото. Кметът отправя и апел към посетителите да пазят съоръженията и общите пространства, като подчертава, че опазването на парка е отговорност на всички.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:10ч, петък, 2 октомври, 2026
0 137 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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