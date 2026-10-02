Пореден вандалски акт в парк „Лаута“ в Пловдив. Разрушено е едно от барбекютата, а наоколо са разхвърляни отпадъци,

Едно от барбекютата в парк „Лаута“ отново е разрушено, а извършителите са оставили след себе си отпадъци и замърсяване. За поредния вандалски акт съобщи кметът на район „Тракия“ Георги Гатев в публикация в социалните мрежи.

Посегателството идва на фона на усилията на районната администрация да облагородява и поддържа парка, който е едно от предпочитаните места за отдих на пловдивчани. В момента там се извършват дейности по почистване и обезопасяване на растителността.

От районната администрация заявяват, че ще продължат работата по подобряването на „Лаута“, въпреки поредното посегателство върху изграденото. Кметът отправя и апел към посетителите да пазят съоръженията и общите пространства, като подчертава, че опазването на парка е отговорност на всички.