Назначена е съдебномедицинска експертиза, разпитват се свидетели и са иззети веществени доказателства, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив разследва умишленото убийство на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември, съобщиха официално от Дръжавното обвинение.

Убит е Илиян Филипов, собственик на „Ботев“ и създател на PIMK

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс – умишлено убийство, което се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години.

Сигналът за прострелян мъж на паркинг пред жилищна сграда в Пловдив е подаден на телефон 112 около 1:00 часа през нощта. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследването е започнало с оглед на местопроизшествието. Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия за установяване на извършителя. Разпитват се свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са иззети веществени доказателства, уточняват от прокуратурата.

На мястото на тежкото криминално престъпление са били апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, окръжният прокурор Ваня Христева и ръководители на структури в МВР. Подробности четете в Разследват всички версии за убийството на Илиян Филипов.

От държавното обвинение не съобщават допълнителни подробности за евентуалния извършител, мотивите за убийството или конкретните версии, по които се работи.

Междувременно бяха разпространени видеокадри от мястото на убийството и снимка от охранителна камера, заснела предполагаемия убиец .

снимка: стопкадър нова тв