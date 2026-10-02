С лекции за живота и творчеството на Цанко Лавренов започва честването на 130 години от рождението му

Днес и утре в Градската художествена галерия ще се проведат първите две срещи с изкуствоведа доц. д-р Сузана Николова. Входът е свободен.

Пловдив отбелязва 130 години от рождението на художника Цанко Лавренов с поредица от събития, които връщат публиката към творчеството му и особено към връзката му със Стария град. Началото е днес, 2 октомври, с първата от четири лектории, организирани от Градската художествена галерия – Пловдив.

Срещите са част от проекта „Паметта на Цанко Лавренов в пловдивската галерия“ и ще се проведат в постоянната експозиция на художника на ул. „Артин Гидиков“ 11. Лекциите ще бъдат водени от изкуствоведа от Националната художествена академия доц. д-р Сузана Николова. Началният час е 14:00, а продължителността на всяка среща – около 60 минути. Входът е свободен.

Още една лектория е насрочена за утре, 3 октомври. Следващите две срещи ще бъдат на 6 и 7 ноември. Идеята на организаторите е посетителите да открият не само произведенията на Лавренов, но и историите зад тях – разкази за града, неговите калдъръмени улици, църкви и хора, намерили място в картините му.

Честването на годишнината включва и детско-юношеския конкурс „Ателиета по Лавренов“, предназначен за деца и младежи от художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в Пловдив. Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи, а професионално жури от галерията ще селектира творбите за изложба, която ще бъде открита на 2 ноември.

Наградените млади автори ще бъдат обявени на 24 ноември – рождената дата на Цанко Лавренов. За отличените са предвидени награди.

Роденият през 1896 г. художник остава сред авторите, чието творчество е неразривно свързано с Пловдив. Образите на Стария град се превръщат в един от най-разпознаваемите мотиви в неговото изкуство. Значима част от наследството му се съхранява в Градската художествена галерия, която с проекта поставя акцент както върху паметта за твореца, така и върху възможността новите поколения да се срещнат с неговото изкуство.

Проектът „Паметта на Цанко Лавренов в пловдивската галерия“ се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.