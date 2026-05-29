Училище със 118-годишна история показва как традицията среща новите технологии на Панаира на занаятите

Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Христо Ботев“ в Пловдив представя 3D технологии, полиграфия и занаяти на Панаира на занаятите

Сред майсторите, артистите и занаятчиите на тазгодишния Панаир на занаятите в Пловдив има и един участник, който пази традицията по различен начин – чрез образование. Това е Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура, която от години е единственото училище със собствен щанд на събитието.

Сред ръчно изработени изделия, 3D принтиране, лазерно рязане и дизайнерски проекти преподаватели и ученици показват какво се случва в класните стаи и работилниците на едно от най-старите професионални училища в града.

Гимназията е създадена през 1907 година от Търговско-промишлената палата и през десетилетията се превръща в основа за развитието на редица професионални специалности в Пловдив.

На щанда посетителите могат да видят изделия, изработени от учениците по време на учебния процес – от полиграфски продукти и декоративни кутии до предмети, създадени с 3D принтери, лазери и CNC машини.

„Показваме това, на което учим учениците в нашето училище“, разказа пред репортера ни г-жа Елена Белкова – преподавател в гимназията, докато около нас посетители разглеждат внимателно експонатите и разпитват за технологиите, с които се работи.

Училището разполага със съвременна техника, включително няколко 3D принтера, CNC център, лазери и специализирано оборудване за мебелната индустрия и полиграфията. Именно съчетанието между класически занаяти и модерни технологии прави обучението различно.

Тази година приемът в гимназията ще бъде по специалности като интериорен и екстериорен дизайн, мебелно производство и реставрация, производство на тапицирани мебели, полиграфия и новата специалност „Дигитално проектиране на мебели и интериор“.

Преподавателите подчертават, че учениците не само получават професия, но и реални умения, които им дават възможност за добра реализация – както на пазара на труда, така и във висшето образование.

„Преди всичко имат занаят в ръцете си“, казват от училището.

Именно това послание превръща присъствието на гимназията на Панаира на занаятите в нещо повече от училищен щанд – в жива връзка между традицията, образованието и бъдещето на занаятите в България.