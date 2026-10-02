14 вида орхидеи и други редки диви растения получиха допълнителна защита от закона

С близо 10 пъти беше увеличена площта на защитена местност „Дупката“ край Ивайловград със заповед на министъра на околната среда и водите по-рано тази година. Така тя нарасна от 65 декара на близо 608 декара. Освен площта, заповедта разшири и предмета на опазване на „Дупката“, като добави още един вид орхидея и естествено находище на калабрийския бор (Pinus brutia). Така под защита вече са изброени изрично общо 14 вида защитени и редки диворастящи орхидеи.

Процедурата беше инициирана от WWF България в рамките на партньорство на природозащитната организация с местния клон на „Старбъкс“, който подпомага работата на WWF България по създаване на нови защитени територии. В България националните и природни паркове, резерватите, защитените местности и природните забележителности заемат едва 5% от територията на страната. Целта на партньорството е да подобри тази статистика.

„Дупката“ е дом на редица редки и защитени видове растения, сред които двурогата пчелица (Ophrys scolopax), паяковидната пчелица (Ophrys mammosa), дремниковия главопрашник (Cephalanthera epipactoides) и най-голямото известно у нас находище на калабрийския бор (Pinus brutia). Новата заповед на министъра на околната среда и водите забранява редица дейности в „Дупката“, които могат да навредят на защитените видове, като изграждането на нови пътища, разкриването на кариери, внасянето на неместни растителни и животински видове, брането и увреждането на защитените орхидеи и др.

Ето малко повече информация за някои от видовете:

Двурога пчелица (Ophrys scolopax). Снимка: Orchi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Както вероятно се досещате, тази великолепна орхидея носи това име заради приликата си с пчела Цветовете на всички орхидеи от рода „пчелица“ (а те са над 100) приличат на женските екземпляри на различни видове пчели и оси. Това е тяхната еволюционна стратегия за привличане на мъжките опрашители. Най-интересното е, че приликата не е само външна – цветовете отделят и характерните за имитирания вид полови феромони, които помагат на мъжките чрез обонянието си да намерят партньор. Двурогата пчелица цъфти от април до юни, а височината ѝ е от 15 до 50 см.

Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa). Снимка: Steve Garvie, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Въпреки името си, цветът на паяковидната пчелица не имитира паяк опрашител, а пчелите от рода Andrena. Паяковидната пчелица е защитен вид, който се среща по пасища и сред храсталаци в по-топлите райони на страната и е сред най-ранно цъфтящите видове – още през април (май). На височина достига 60 см.

Пурпурен салеп (Orchis purpurea). Снимка: Claude Kolwelter, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Пурпурният салеп се среща в цялата страна в разредени гори, горски поляни, малко използвани пасища. Красотата и лечебните му свойства са причина хората да го събират за букети. Така той става все по-рядък. Цъфти от април до юни и достига 80 см височина.

Калабрийски бор (Pinus brutia). Снимка: Евгений Егорейченков, CC BY 4.0, via EasyScape



Toва вечнозелено дърво от семейство борови е защитено от Закона за биологичното разнообразие. В „Дупката“ се намира най-голямото му известно находище у нас. Разпространен е основно в Източното Средиземноморие (Калабрия, Североизточна Гърция, Крит, Турция и България). Вероятно името му идва от историческия регион Брутия, днешна Калабрия в Южна Италия.