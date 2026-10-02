Четвъртото издание на градския фестивал Station Street Festival започва

С нова енергия, нестихващ дух и програма за ценители днес стартира Station Street Festival 2026. Заповядайте от 2 до 4 октомври на площад „Централен“, където в продължение на три дни събитието ще събере на едно място любими артисти, вдъхновяващи изложби, архитектурни турове и специално подбрана кулинарна зона.

Фестивалната зона ще бъде отворена за посетители всеки ден от 16:00 до 23:00 ч., като музикалната програма ще стартира в 19:00 ч.

Тази година програмата залага на изключителен жанров микс и специални чествания:

2 октомври (петък): Фестивалът започва в 19:00 ч. с елегантния Октет Пловдив, последвани от инди-рок вълната на Scarlet (в 20:20 ч.). Вечерта ще завърши зрелищно в 21:30 ч. с македонските любимци Foltin, които отбелязват своя 30-годишен юбилеен сценичен път.

3 октомври (събота): Началото е в 18:30 ч. с ТАХОМА & DA HOMIES, следвани от електронните звуци на EVDN (в 19:30 ч.). В 20:30 ч. на сцената излизат култовите ЛОГО 5, които празнуват 20 години от своето първо официално издание. Кулминацията на вечерта в 21:30 ч. е запазена специално за градските поети ЖЛЪЧ / ГРИГОВОР / ГЕНА.

4 октомври (неделя): Финалният ден стартира в 19:00 ч. с low-key, продължава с атмосферното звучене на Lucy Kruger & The Lost Boys (в 20:00 ч.) и затваря фестивалната програма с магнетичните Kan Wakan от 21:30 ч.

Изкуство, архитектура и градски срещи

Освен музика, Station Street Festival предлага на публиката пълнокръвно културно преживяване. Посетителите ще могат да разгледат две вдъхновяващи художествени изложби на съвременните автори Десислава Латинова и Ивелина Стоянова. За любителите на архитектурната история са предвидени и два специални тура, организирани съвместно с Free Plovdiv Tour и Сдружение Български Архитектурен Модернизъм, местата за които обаче вече са напълно запълнени поради огромния интерес.

Вкусове и атмосфера от 16:00 ч.

За доброто настроение и пълен комфорт на гостите ще се погрижи богата зона за храна и напитки. На разположение на публиката ще бъдат 9 щанда с най-доброто крафт пиво, селектирани напитки и майсторски коктейли, както и 4 щанда с апетитни предложения на скара, пици и сладки изкушения. Зоната отваря врати още в 16:00 ч., за да даде възможност за споделени следобеди под открито небе.

Заповядайте на 2, 3 и 4 октомври на пл. „Централен“, за да усетим заедно магията на музиката и града!

Фестивалът се реализира с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“ в рамките на отворена покана „Фестивали и големи събития“.

