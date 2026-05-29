Откриват Пролетния панаир на занаятите в Пловдив с дефиле, демонстрации и безплатни работилници

Майстори от цяла България вече изпълниха Узун чаршия, а през уикенда посетителите ще могат да се включат в работилници, демонстрации на стари техники и викторини с награди

Пролетният панаир на занаятите официално отваря врати днес в Пловдив, след като още от вчера десетки майстори от цялата страна подредиха своите шатри по Малката главна и около Капана.

Събитието, организирано от Регионална занаятчийска камара – Пловдив, ще предложи през целия уикенд базар на авторски изделия, демонстрации на занаяти, безплатни работилници и срещи с творци, които пазят традиционни техники живи.

Официалното откриване е тази вечер от 17:30 часа на площад „Римски стадион“, а преди това от 17:00 часа ще премине празнично дефиле от Община Пловдив до центъра.

През целия ден посетителите ще могат да наблюдават демонстрации по дърворезба, обработка на кожа, предене, багрене с естествени материали и плетене на дантели с техниките фуркет и фриволите. Част от акцентите в програмата са и безплатните творчески работилници „Докосни се до занаят“, в които деца и възрастни могат сами да изпробват различни техники.

Програма за 29 май /петък/

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: демонстрации и базар на авторски изделия

11:00 – 17:00 ч. – „Забравени техники, възродено майсторство“

11:30 – 12:30 ч. – Викторина с награди „Забравени техники – фуркет и фриволите“

12:00 – 16:00 ч. – Безплатна работилница по художествена керамика с майстор Венцислава Панова

17:00 ч. – Празнично дефиле

17:30 ч. – Официално откриване на площад „Римски стадион“

Програмата продължава и през уикенда

В събота и неделя панаирът ще работи от 10:00 до 19:00 часа с демонстрации, базар и тематични работилници.

На 30 май посетителите ще могат да участват в безплатна работилница за изработка на накити от костилки с майстор Кирил Миладинов, а викторината ще бъде посветена на дърворезбата и кожарството.

На 31 май акцент ще бъде работилницата по плъсти с майстор Жана Иванова, а темата на викторината ще са тъканите и багренето.

През целия уикенд ще продължат и демонстрациите на традиционни техники – от ръчен дърводелски струг и антична събирачна машина за кожи до обработка на вълна, предене и естествено багрене.

Събитието се финансира по Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2026 година и се реализира с подкрепата на Холдинг КЦМ 2000.

