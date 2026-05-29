Творците на Панаира на занаятите: Нели Янева създава бижута с енергия, символи и душа

Майсторът-бижутер представя на Панаира на занаятите в Пловдив ръчно изработени бижута от медицинска стомана и естествени камъни, вдъхновени от символиката и енергията на кристалите

Сред десетките майстори на Панаира на занаятите в Пловдив има творци, чиито произведения не просто допълват визията, а разказват истории. Такъв е светът на Нели Янева – дизайнерът зад бранда „Neve“, чиито ръчно изработени бижута съчетават артистичност, символика и усещане за вътрешна сила.

Нели е родом от Сливен и по образование е икономист, но животът я отвежда към изкуството. Пътят ѝ в бижутерията започва през 2005 година в Гърция, когато създава първото си украшение с подръчни инструменти и камъни, подарени от майка ѝ. Оттогава до днес хобито се превръща в разпознаваем авторски стил.

Нейните творби се отличават със сложни преплитания на метални нишки и тел в техниката wire-wrapping. Работи основно с медицинска стомана, медицинско сребро и естествени благородни и полускъпоценни камъни.

Но това, което прави бижутата ѝ различни, е философията зад тях.

За Нели украшението не е просто аксесоар. То е носител на послание, енергия и лично усещане. Всяко бижу е изградено около внимателно подбрани камъни и цветови комбинации, които според нея въздействат не само визуално, но и емоционално.

В колекциите ѝ често присъстват черен турмалин за защита, розов кварц за любов, аметист, нефрит и тюркоаз – камъни, които тя свързва с различни състояния на духа и вътрешния баланс.

Сред най-разпознаваемите ѝ серии са „Феерията на любовта“, „Феникс от тел и светлина“, „Ин и Ян“, „Синя магия“ и „Кехлибарени мечти“.

Освен онлайн присъствието си, Нели Янева активно участва в арт фестивали и занаятчийски базари из цялата страна. В Пловдив тя вече има своя публика, а нейни творби са представяни и в предишни издания на арт събития в града.

Тази година посетителите на Панаира на занаятите могат да открият Нели на шатра 11, където ги очакват десетки ръчно изработени бижута от медицинска стомана и естествени камъни – всяко със собствен характер и емоция.

И ако някои творци правят бижута, то Нели Янева сякаш създава малки талисмани за хората, които търсят красота със смисъл.