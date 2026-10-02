УМБАЛ „Св. Георги“ отваря врати за безплатни УНГ прегледи

Клиниката по ушно-носно-гърлени болести на УМБАЛ „Свети Георги“ отваря врати за безплатни прегледи за профилактика на малигнени заболявания на ушите, носа и гърлото в рамките на октомврийската кампания на болницата „Здраве за всички“. Кампанията цели да стимулира ранното откриване и лечение на заболяванията, както и да осигури навременен достъп до специализирана медицинска помощ.

Основните злокачествени заболявания в УНГ практиката включват ракови образувания на ларинкса (гръкляна), гърлото, устната кухина, синусите, носа и ухото.

Карциномът на ларинкса е сред най-често срещаните злокачествени заболявания на горните дихателни пътища и обхваща около 2 процента от населението. Мъжете боледуват 10 пъти по-често от жените, като най-засегната е възрастовата група между 60 и 65 години. Ракът на гърлото и устната кухина засяга езика, сливиците, фаринкса и мекото небце, докато туморите на носа и синусите засягат носната кухина и околоносните кухини. Ракът на ухото е сравнително рядко срещано заболяване.

На най-голям риск са изложени хората, които редовно употребяват тютюн и алкохол. Важни рискови фактори са също лошият зъбен статус, недобрата устна хигиена и непълноценното хранене. Сериозна опасност представляват и инфекциите с онкогенни щамове на човешкия папилома вирус (HPV), както и вируса на Епщайн-Бар (Epstein-Barr). Отчита се и ролята на генетични нарушения.

Симптомите, които изискват незабавна консултация със специалист, включват пресипналост на гласа, продължаваща повече от 20 дни, затруднено носно дишане, съчетано с намален слух и увеличени шийни лимфни възли, затруднено преглъщане и усещане за чуждо тяло в гърлото, непреминаващи ранички и образувания в устната кухина.

В Клиниката по ушно-носно-гърлени болести на УМБАЛ „Свети Георги“ се извършва оперативно лечение на пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса, включително чрез внедрени нови методики за функционална хирургия на ларинкса. Осъществяват се интервенции при тумори на слюнчените жлези, носа, околоносните кухини, щитовидната жлеза и други образувания в областта на главата и шията, както и хирургично лечение на злокачествени процеси на езика и устната кухина.

Прегледите ще се извършват от 5 до 9 октомври в Клиниката по УНГ болести (етаж 6) от 10:00 до 13:00 часа в База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Пещерско шосе“ 66. Необходимо е предварително записване на телефони: 032 602 040 в делнични дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.