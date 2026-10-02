Лисабон, Рио, Амалфи и Египет на фокус на Кино за пътешественици в LUCKY

Разходки из целия свят предстоят през този уикенд в LUCKY Дом на киното в рамките само на три дни от фестивала Кино за пътешественици.

Киноуикендът започва с атрактивното предложение – два филма на цената на един. В петък вечер в програмата са предвидени „Покажи ми Лисабон“ и „Покажи ми Рио“, в които местни хора предлагат своя поглед към двата португалскоговорящи града – любими дестинации в Португалия и в Бразилия. Този по-нестандартен и много по-личен очерк на атрактивните места можем да гледаме от 18:30 часа.

В съботния ден е един от гвоздеите на тазгодишната програма Кино за пътешественици, в който ще се пренесем в Италия. „Сладък живот по Амалфийското крайбрежие“ е разходка по тайните кътчета, непознати за масовия турист на този атрактивен морски бряг. Във филма ще видим Амалфи през очите на местните – през църква на хълмче в Капри или ресторант на Франко, до който се стига само с лодка. Прожекцията е в събота от 18:30 часа.

„Египет отвисоко“ е филмът, който закрива фестивала. Част от поредицата на Ян Артюс-Бертран, продукцията ще ни покаже през въздушни кадри емблематичните места от тази хилядолетна култура – от пирамидите в Гиза, през лабиринтите на Кайро до Луксор. Прожекцията е в неделя, 4 октомври, от 18:00 часа.

Билетите са на цена от 6 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 5,5 евро, в продажба на касата на LUCKY Дом на киното всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и онлайн на сайта на киното.