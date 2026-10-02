Аннаел – Анелия Павлова е родена е през 1956 г. Завършва Академията за Изящни Изкуства в София, при проф. Румен Скорчев през 1981г., и скоро след това прави първите си самостоятелни изложби, с които загатва за огромния си потенциал на художник. Тя твори и експериментира в много различни жанрове и сфери на изкуството – гравюра, илюстрация, керамика, живопис, а освен това пише стихове от дете. На наша земя тя прави и първите си постижения в областта на дълбокопечатната гравюра със своя, от нея открита и развита с годините, уникална техника.

В началото на 1993 година, артистичният и житейски път на Аннаел я отвежда в Австралия където талантът и разцъфтява и днес ние имаме изключителната възможност да му се насладим в пълния му блясък. Тя продължава да пише стихове – на български и на английски, освен това е автор на богато илюстрирани от нея детски приказки, но голямата й страст остава живописта.

Аннаел създава своите картини използвайки класическа музика, като вплита произведенията на композитори от Ренесанса и Барока до постмодерните периоди, така формирайки един уникален синтез на идея, музика и визуално изкуство. Ето какво казва тя за музиката в нейното изкуство: „Винаги съм обичала да работя с музика, но открих, че в класическата музика има нещо, което би съвпаднало с моите творби – когато музиката е възвишена, човек се отвежда в един свят на възвишени мисли и чисти чувства, който е отражение на нещо същностно човешко и в същото време напълно Божествено.“

Аннаел черпи вдъхновение от различни източници, включително и от православната вяра и достига до художествено проникновение, в което земно и небесно са органично свързани.

Откриването на изложбата ще се състои на 02 октомври от 16:00ч. във фоайе Изкуствотека на библиотеката.

Специален гост: Мичо Димитров- цигулка.