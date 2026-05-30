Творците на Панаира на занаятите: Светла Христова превръща дупките в Капана в изкуство

Сред шарените шатри с ароматите на ръчна изработка и живия дух на Панаира на занаятите в Пловдив има творци, които не просто продават изделия, а разказват истории. Една от тях е Светла Христова – артистът зад най-малкото ателие – „Цветно Пловдив“, добре познато на посетителите на Капана.

Нейното пространство на ул. „Златарска“ от години е сред малките цветни емблеми на квартала – място, където могат да бъдат открити ръчно изработени кожени изделия, авторска бижутерия и картини на български художници. Всичко там носи усещане за личен почерк, топлина и отношение към детайла.

Тази година Светла участва в Панаира на занаятите, където може да видите и новата авторска серия обеци с необичайното и провокативно име „Дупка до дупка“.

Колекцията идва като артистичен отговор на една от най-коментираните теми в квартала през последните седмици – пропадащите улици в Капана. Вместо гняв или сарказъм, творецът избира да превърне градския абсурд в естетика и символ.

Точно това прави впечатление и в работата ѝ – способността да открива цвят и форма дори там, където останалите виждат единствено проблем.

На фона на ежедневните новини за ремонти, дупки и инфраструктура, Светла Христова напомня за другото лице на Капана – кварталът на хората, които създават, въпреки всичко.

Нейната шатра е разположена срещу Халите, където посетителите могат да видят отблизо новата колекция и останалите ѝ ръчно изработени творби.

