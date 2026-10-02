Над 3600 деца започват новата учебна година в ОДК – Пловдив

Със засилен интерес към школите и формациите стартира новата учебна година в ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив.

3603 деца са записани в 275 групи в 38 школи, а списъкът на чакащите включва 439 ученици.

На засилен интерес се радват новите школи „Бутафория“, „Дигитални визуални изкуства“ и „Доджбол“.

Заради достигнатия максимален капацитет на школите и наличието на значителен брой заявления, надхвърлящи броя на свободните места за учебната 2026/2027 година, временно се преустановява приемът на заявления за записване на деца и ученици в организационните форми на ОДК.

Изключение се прави за хоровите формации и ФТА „Иглика“, за които към момента се провеждат прослушвания.

В Общински детски комплекс всички деца идват по желание. Те знаят, че от тях не се очаква да станат световни звезди, велики спортисти или научни доайени. По-скоро се очаква да бъдат удовлетворени от това, което правят, да се чувстват значими и успешни. Това ще бъде техният успех, както и успехът на техните ръководители.