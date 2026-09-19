Инспекторите влязоха като вписани в регистъра на уязвимите лица, а проверката на място показа и друг проблем – при оператора са установени общо 160 нарушения

Сигнал за допускане на лица, вписани в регистъра на уязвимите от хазарт, изпрати данъчни инспектори на проверка в казино в Пловдив. Този път „тайният клиент“ не успя да влезе в залата – защото самите проверяващи предварително са се вписали официално в регистъра.

Служителите на НАП са се регистрирали като лица, които не трябва да бъдат допускани до участие в хазартни игри. След това са посетили казиното и са представили личните си карти на входа. Служителите на обекта не са ги допуснали да играят, това съобщи Адриан Василев, началник на сектор „Фискален контрол“ към ТД на НАП – Пловдив.

Така конкретният сигнал за нарушаване на забраната не се е потвърдил. Проверката обаче не приключила дотук. При нея данъчните са установили 160 нарушения, извършени от същия хазартен оператор.

От НАП не посочват в съобщението как точно се разпределят тези 160 нарушения – например колко са свързани със счетоводно отчитане, документи или други изисквания. Затова и числото не бива да се чете автоматично като 160 отделни случая на допускане на уязвими лица.

Пловдивската проверка е част от мащабна акция на НАП срещу нарушенията в хазартния сектор. За последната година данъчните са проверили 626 обекта, като са установили общо 966 нарушения. Съставени са 766 акта за установяване на административни нарушения, а издадените наказателни постановления са 339, на обща стойност близо 632 хил. евро.

Сред най-честите нарушения са неправилно счетоводно отчитане и отчитане на дейността, допускане на лица от регистъра на уязвимите към хазарт и неспазване на изискванията за разполагане на рекламни материали.

Само в Пловдив за периода са извършени 167 проверки на хазартни обекти.

Когато името ти е в регистъра, казиното трябва да те спре

НАП съобщава, че през последната година е установила 19 хазартни оператора, които са допускали лица, вписани в регистъра на уязвимите. За тези случаи са съставени 60 акта, а наложените санкции са за над 56 хил. евро.

При един обект в София нарушението е установено четири пъти. По три от случаите наказателните постановления са обжалвани. Ако съдът потвърди санкциите, НАП ще започне процедура за временно отнемане на лиценза за срок до шест месеца.

Проверките на НАП в хазартния сектор продължават. Очаквайте подробности.