НАП ще засили проверките при вноса на земеделска продукция, като ще следи не само придружаващите стоката документи, но и реалната стойност на сделките. Мярката е обсъдена на среща между министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителния директор на НАП Борис Михайлов.

Повод за засилването на контрола са сигнали от земеделски производители за разминавания между цената, на която продукцията е закупена в друга държава, и стойността, декларирана при влизането ѝ в България.

Като пример е посочен вносът на грозде от Гърция. По информация, предоставена на земеделското министерство, продукцията се купува на значително по-ниска цена, а впоследствие се декларира на по-висока стойност.

„Това трябва да бъде проверявано. Искаме да знаем какво реално се случва на пазара и да затегнем контрола“, е заявил министър Пламен Абровски. По думите му целта е още при началото на следващия сезон и първия внос през март да има възможност за бърза реакция.

Проверяват и малки бусове

От НАП посочват, че контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск вече е засилен. Проверки се извършват не само в близост до границата с Гърция, но и във вътрешността на страната.

Под проверка попадат товарни автомобили, включително малки бусове. При внос от държави членки на Европейския съюз НАП проверява фактурите, данъчните документи и документите, придружаващи стоката. При необходимост приходната агенция може да поиска потвърждение на информацията от данъчната администрация на съответната държава.

Според изпълнителния директор на НАП Борис Михайлов българската приходна агенция поддържа обмен на данъчна информация с гръцките си колеги.

Земеделските производители ще продават на полето без касов апарат

На срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при земеделски стопани, когато те извършват търговска дейност.

Предложението ще засяга случаите, при които регистрацията като земеделски производител може да се използва за прикриване на реална търговска дейност и за избягване на изискването за отчитане на продажбите.

Земеделските производители обаче ще могат да продават собствената си продукция директно на полето без фискален апарат.

НАП ще получава повече информация за стопаните

Министерството на земеделието и храните ще предоставя на НАП справки за регистрираните земеделски стопани. Данните ще включват информация за заявените площи и полученото подпомагане.

Ще се анализират и случаите, при които регистрирани земеделски стопани не разполагат с декларирани земеделски площи. Целта е да бъдат установявани случаи, при които регистрацията като производител се използва, за да се прикрива търговска дейност и да се заобикалят правилата за отчитане на продажбите.

Така контролът ще обхваща както самия внос на земеделска продукция, така и последващата ѝ реализация на българския пазар.