Вики Алмазиду ще бъде специалният акцент в програмата на Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ на 19 септември. Концертът-среща „Именити личности на музикалната сцена“ започва в 18:30 часа в Балабановата къща в Стария град.

На сцената ще бъдат певицата Вики Алмазиду и пианистът и композитор Антони Дончев, а срещата ще води Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM. Форматът съчетава изпълнения на живо с разговор за музиката и творческия път на гостите.

Това е второто събитие от есенното издание на фестивала, което започна на 15 септември. Откриването беше с концерт на музиканти от Виенската филхармония и Миланската Скала, със специалното участие на цигуларя Марио Хосен и пианистката Кристина Милер.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile

Джазът влиза в Балабановата къща

Присъствието на Вики Алмазиду поставя българския джаз във фокуса на фестивалната програма. Концертът на 19 септември е част от поредицата „Именити личности на музикалната сцена“, в която музикалните изпълнения вървят заедно с разговор с артиста.

За публиката в Пловдив това е възможност да чуе Алмазиду в камерната атмосфера на Балабановата къща, в партньорство с Антони Дончев на рояла.

След концерта на 19 септември програмата продължава още на следващия ден – 20 септември от 18:30 часа в Епископската базилика, където пианистът Емануил Иванов ще се представи едновременно като солист и диригент на оркестър „Cantus Firmus“.

Есенното издание на XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ продължава до 16 ноември, с концерти в Балабановата къща и Епископската базилика. Форумът е част от Културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар за 2026 г.

Билети за концерта на 19 септември се продават онлайн и на място преди събитието. Поради ограничения брой места в Балабановата къща организаторите препоръчват предварително осигуряване на билети.