В този час в Териториалната дирекция на НАП в Пловдив официално представят новия директор на структурата, научи „Под тепето“.

Начело на пловдивската дирекция застава Венелин Найденов, който се завръща на поста след промени в ръководството на приходната агенция на национално ниво.

По информация на медията, днес в 12:00 часа е насрочена оперативка, на която Найденов се представя официално пред ръководния състав и служителите на ТД на НАП – Пловдив. Информацията бе потвърдена и от пресцентъра на агенцията.

Рокадата идва след кадровите промени в Националната агенция за приходите, започнали по-рано този месец. На 10 юни Министерският съвет върна Борис Михайлов на поста изпълнителен директор на НАП, а назначаването на доказани кадри по места е част от новата управленска линия в приходната администрация.

Венелин Найденов не е непознато име за системата. Той има дългогодишен опит в НАП и вече е ръководил териториалната дирекция в Пловдив. За директор бе назначен за първи път през 2015 година, а през 2018 година спечели конкурс за поста и продължи да оглавява структурата.

Очаква се в следващите дни да стане ясно дали промяната в Пловдив е част от по-широка серия кадрови решения в регионалните дирекции на приходната агенция в страната.