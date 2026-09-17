Бюджетът на Пловдив за 2026 г. мина след близо пет часа дебати

33 съветници го подкрепиха, 17 бяха против, един се въздържа; в последния момент рамката беше увеличена с 956 200 евро

След близо пет часа дебати, 40-минутна почивка за анализ на предложенията и десетки искания за пари за квартали, улици, паркове, транспорт и инфраструктура, Общинският съвет на Пловдив прие бюджета на града за 2026 г.

При окончателното прегласуване, поискано от Владимир Славенски от ПП-ДБ, финансовата рамка на града получи 33 гласа „за“, 17 „против“ и един „въздържал се“. В предишното гласуване, резултатът отново беше 33 „за“, но противниците станаха 16.

В хода на обсъждането финансовият директор на общината посочи, че след приетите предложения бюджетът се увеличава с над 2 млн. 616 хил. евро, като беше уточнено, че 1,6 млн. ще дойдат от първостепенния разпоредил и посочи откъде ще бъдат осигурени останалите средства по пера.

Видеонаблюдение за трите тепета след убийството на Младежкия хълм

Едно от предложенията, които кметът прие, беше това на Константин Георгиев за изграждане на видеонаблюдение на Бунарджика, Сахат тепе и Младежкия хълм.

Първоначалното предложение беше за 516 хил. евро с ДДС за обследване, проектиране и изграждане на цялостна система. След обсъждането беше прието в бюджета да бъдат заложени 150 хил. евро за тази година, като останалите средства да бъдат предвидени за следващия бюджет.

Предложението беше направено на фона на убийството на 37-годишен мъж в подножието на Младежкия хълм през август.

Константин Георгиев заяви, че трите тепета са сред най-посещаваните пространства в града и че системата трябва да включва техническо обследване, камери, комуникационна инфраструктура, съхранение и управление на данните и необходимия софтуер.

Предложението получи подкрепа и от съветници от ГЕРБ.

От „червения Москвич“ до въпроса кой ще движи града

Групата „Независими за Пловдив“ даде своята оценка за финансовата рамка с необичайната за бюджетен дебат автомобилна метафора – „Харчим много, движим се бавно!“

Съветниците настояха за повече контрол върху публичните разходи, ясни срокове и реално изпълнение на проектите.

От БСП за България също обявиха, че няма да подкрепят бюджета. Калин Милчев постави акцент върху изпълнението на бюджета през годината – според представените от него данни само през август разходите са били около 33 млн. евро при 25 млн. евро приходи. Той постави под въпрос и възможността до края на годината да бъде изпълнена капиталовата програма, след като за първите осем месеца са реализирани около 37 млн. евро капиталови разходи, а остават за усвояване над 65 млн. евро.

Милчев постави на масата и отдавна познатите пловдивски въпроси – градския транспорт и „Екобус“, автогарите, големите инфраструктурни обекти, Централния площад, Форума, Централната поща, Зоопарка, спортната инфраструктура, Марица, тепетата и Гребната база.

500 хиляди евро за „Екобус“

По време на обсъждането Борислав Инчев направи предложение за 500 хил. евро за „Екобус“, предназначени за закупуване на подвижен състав и разширяване на дружеството. Той заяви, че при приемането на това предложение е готов да подкрепи бюджета.

Сред предложенията, които не получиха необходимата подкрепа, бяха и редица искания за средства за районите.

Районите отново поискаха пари

Дебатът показа и традиционния проблем с финансовата самостоятелност на районните кметове.

Славчо Атанасов определи ситуацията като проблем не само за Пловдив, а за общините в цялата страна. От „Съединени за Пловдив“ поставиха и доста по-прозаичен въпрос – гробищните паркове.

По предложение на ОП „Траурни обреди“ директорът Коста Попов е посочил четири терена за разширяване на гробищния парк. Според Атанасов проблемът се отлага повече от четири години и е време поне да бъдат заложени средства за проектиране.

Той постави и въпроса за липсата на гробище за домашни любимци. По думите му сега пловдивчани фактически създават нерегламентирани такива места. Обсъждана е и възможността в Пловдив да бъде изграден крематориум за домашни любимци, тъй като в момента подобна услуга за цялата страна се предлага в София.

1795 пловдивчани срещу лифта на Бунарджика

Друг от по-острите моменти в залата беше свързан с проекта за лифт на Бунарджика.

Любомир Чакъров представи позиция от името на 1795 пловдивчани, които настояват първо гражданите да бъдат питани, преди да се харчат общински средства за проекти, които според тях не са достатъчно обсъдени.

По думите му в бюджета са предвидени 86 хил. евро за лифта. Чакъров заяви, че подписалите не са против развитието и опазването на хълма, а срещу начина, по който се процедира. Предложението им беше средствата да бъдат насочени към детски площадки, озеленяване, ремонт и поддръжка на Бунарджика или проектът да бъде оставен за бюджета за 2027 г., след публичен дебат.

Улици, детски площадки и осветление – списъкът е дълъг

Граждани и районни кметове използваха дебата, за да поставят конкретни проблеми от кварталите.

Кирил Гаров, от името на жители на бул. „Мария Луиза“ 43А и ул. „Мадара“, поиска целеви средства за ремонт на улицата, за която по думите му хората разговарят с общината от две години.

Районните кметове поискаха средства за детски площадки, паркове, осветление, улици, ВиК проблеми и проектиране.

Сред приетите предложения са 50 хил. евро за ремонт на входа на Античния театър, включително стълби, облицовки и отводняване, както и 145 хил. евро за ремонт на покрива на ДКЦ – Пловдив.

Кметът прие и предложение за 180 хил. евро за коледна украса в шестте района, по 30 хил. евро за всеки.

Приети бяха и средства за ремонт на детска кухня и ясла.

За район „Западен“ беше прието предложението за проектиране и ремонт на сграда в парк „Ружа“, предназначена за Младежки център, за която вече има одобрен проект и разрешение за строеж.

Велоалеи, фитнеси и електронна платформа – не

Сред предложенията, които не събраха достатъчно гласове, бяха част от идеите на ПП-ДБ.

Не бяха приети исканията за 150 хил. евро за поливни системи в районите, 150 хил. евро за фитнеси във всеки район, 150 хил. евро за текущи ремонти на чешми и фонтанки и 150 хил. евро за проектиране на нови велоалеи и текущ ремонт.

Не беше подкрепено и предложението за 220 хил. евро за електронна платформа за сигнали на граждани.

Отпаднаха още предложения за средства за междублокови пространства, кучешки площадки, нови детски градини, паркове и редица инфраструктурни обекти.

„Градът се развива по-бързо, отколкото кметът успява да реагира“

Слави Георгиев, който вече е независим съветник, заяви, че градът се развива много по-бързо от способността на администрацията да реагира. Той постави под въпрос и близо 100 млн. евро за съфинансиране на европейски проекти, определяйки ги като „скрити кредити“.

Георгиев критикува и финансирането на районните администрации и заяви, че няма да подкрепи бюджета.

В същото време той направи редица предложения – сред тях 48 хил. евро за поддръжка на алеите в траурните паркове и разпределяне на 48 хил. евро за осветление в „Тракия“ между шестте района. И двете предложения не бяха приети.

На това реагира Гошо Къчков от ГЕРБ, който отбеляза, че е трудно да се обясни логиката да не бъде подкрепен бюджетът, а едновременно с това да се правят предложения за разходи по него.

Пловдив прие бюджет, но въпросите останаха

В крайна сметка бюджетът за 2026 г. беше приет след почти пет часа дебати и десетки предложения – част от които намериха място във финансовата рамка, а други останаха извън нея.

Така Пловдив вече има бюджет за 2026 г., в размер наа близо 402 млн. евро, но самият дебат очерта и списъка с проблеми, които трудно могат да бъдат решени с едно гласуване – транспортът, инфраструктурният дефицит, финансирането на районите, големите забавени проекти, състоянието на гробищните паркове и сигурността на градските хълмове.

А часовникът за изпълнението му вече тиктака – бюджетът беше приет през септември, когато годината е в последната си третина.