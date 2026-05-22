Времето в Пловдив на 22 май 2026 г.

На теритоията на област Пловдив за днес – 22 май 2026 година има издаден жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури.
Общини с жълт код
В тези общини се очакват значителни валежи, с възможни локални затруднения и риск от временни наводнения:
- Пловдив
- Карлово
- Сопот
- Хисаря
- Калояново
- Съединение
- Марица
- Раковски
- Садово
- Първомай
- Брезово
Общини с оранжев код
За тези райони предупреждението е от по-висока степен, с очаквани обилни валежи, риск от поройни наводнения и свличания:
- Асеновград
- Родопи
- Лъки
- Куклен
- Стамболийски
- Перущица
- Кричим
Според прогнозата най-сериозни ще бъдат валежите в южните и планинските части на областта, където е възможно количествата дъжд да достигнат до 65 литра на квадратен метър. Жителите в засегнатите общини е добре да следят актуалните предупреждения и да бъдат внимателни при пътуване и престой на открито.
Възможни са е и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23° С.
