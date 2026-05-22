Времето в Пловдив на 22 май 2026 г.

На теритоията на област Пловдив за днес – 22 май 2026 година има издаден жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури.

Общини с жълт код

В тези общини се очакват значителни валежи, с възможни локални затруднения и риск от временни наводнения:

  • Пловдив
  • Карлово
  • Сопот
  • Хисаря
  • Калояново
  • Съединение
  • Марица
  • Раковски
  • Садово
  • Първомай
  • Брезово

Общини с оранжев код

За тези райони предупреждението е от по-висока степен, с очаквани обилни валежи, риск от поройни наводнения и свличания:

  • Асеновград
  • Родопи
  • Лъки
  • Куклен
  • Стамболийски
  • Перущица
  • Кричим

Според прогнозата най-сериозни ще бъдат валежите в южните и планинските части на областта, където е възможно количествата дъжд да достигнат до 65 литра на квадратен метър. Жителите в засегнатите общини е добре да следят актуалните предупреждения и да бъдат внимателни при пътуване и престой на открито.

Възможни са е и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23° С. 

