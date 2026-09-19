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В зала Колодрума стартира Национален шампионат по колoездене на Румъния

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, събота, 19 септември, 2026
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За поредна година зала Колодрум в Пловдив е избрана за провеждането на Румънския национален шампионат по колоездене, който ще стартира в понеделник, 21 септември, в 17 ч.  с официална тренировка. Съревнованията в състезателните дни – 22-ри и 23-ти септември, ще бъдат от 7 до 21 ч. Входът за публика е свободен.

Модерното съоръжение под тепетата се утвърди като предпочитана локация за северната ни съседка, благодарение на изключително бързата си и качествена писта, както и на отличната цялостна инфраструктура, която според специалистите е сред най-добрите в Европа.

Най-силните румънски състезатели ще премерят сили в Пловдив, давайки най-доброто от себе си в преследване на медали и нови национални рекорди. Румънският държавен тим е сред основните фаворити на Балканския полуостров във всички дисциплини и редовен носител на най-престижните отличия в региона.

източник: Пресцентър на Община Пловдив

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, събота, 19 септември, 2026
0 140 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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