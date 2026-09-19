Какво се случва зад оградата на бившия хотел „Марица“?

Фасадата на една от емблематичните сгради на Пловдив се демонтира, теренът се разчиства, а достъпът до паркинга вече е ограничен – ВИДЕО

Какво показва информационната табела на обекта

Зад оградата на бившия хотел „Марица“ вече от месеци не цари обичайното за последните години безвремие. На място има строително раздвижване, скеле, демонтажни дейности, разчиства се растителност около изоставените сгради, а големият паркинг от южната страна вече е обозначен като частен имот с ограничен достъп.

Информационна табела, заснета на място преди месец, дава и конкретен отговор какво се прави в момента. В нея е записано, че дейностите на адрес бул. „Цар Борис III Обединител“ №43 са започнали на 1 юни, съответно 12 юни 2026 г., а планираната продължителност е до 100 работни дни.

Възложител е „Виктория Тур“ АД, а изпълнител – „Софконтракт Инфрастрой“ ЕООД.

Предметът на дейностите е описан съвсем конкретно: „Демонтаж на фасада – разглобяване, премахване, сваляне и разделно събиране/депониране с цел рециклиране“ на сградите.

Сред материалите, които ще бъдат демонтирани, са посочени стъкло, керамика, каменна и стъклена вата, както и водещи и монтажни фасадни профили.

Тоест засега документите на терена говорят за демонтаж на фасадата, а не за събаряне на основната сграда.

До 30 души могат да работят на обекта

Според табелата максимално планираният брой работници е 30 души. Като отговорници и координатори по безопасността са посочени Едик Каназирски и Александър Генков.

Самият избор на изпълнител също не е случаен. „Софконтракт Инфрастрой“ е специализирана в демонтажи, разрушаване и управление на строителни отпадъци.

Още през юни публично беше съобщено, че около хотела се подготвя строителна площадка, като тогава вече е извършван демонтаж по фасадата на високото тяло.

Какво предстои за „Марица“?

Демонтажът на фасадата се вписва в по-голямата промяна около комплекса, след като пловдивската строително-инвестиционна компания „Хъс Инвест“ на братята Александър и Иван Асенови започна придобиването на емблематичния имот. През март компанията потвърди, че е на финалната права на преговорите за хотела.

Публично обявените до момента намерения сочат към мащабно преосмисляне на терена, но конкретна окончателна архитектурна концепция за целия комплекс все още не е представена публично.

Това е съществената разлика между видимото на терена и бъдещия проект: демонтажът вече е факт, но от него все още не може да се направи заключение как точно ще изглежда крайният комплекс.

Особено интересна е съдбата на големия южен паркинг, който е част от придобитите активи. Теренът е в непосредствена близост до река Марица и именно той е сред местата, за които се очаква най-съществена промяна.

Засега обаче няма основание да се пише, че там със сигурност ще има конкретен жилищен комплекс или определен брой нови сгради, докато не бъдат представени официални инвестиционни документи.

От фасадата към новия образ на „Марица“

Хотелът е затворен от началото на пандемията и години наред стоеше като огромна стъклена запечатка върху един от най-видимите терени в центъра на Пловдив. През март ви съобщихме, че „Хъс Инвест“ води финални преговори за придобиването му.

Сега по сградата вече се работи.

И докато от улицата засега се виждат скеле, демонтаж, ограда и разчистен терен, истинският въпрос е какво ще се появи на тяхно място.

Защото при х-л „Марица“ най-интересната част от историята очевидно тепърва предстои.