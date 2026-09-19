Whisper of Lights отново осветява парка на Царския дворец „Кричим“ – вижте какво очаква посетителите

На около 20 километра от Пловдив едно добре познато място отново изглежда съвсем различно след залез слънце.

За трета поредна година паркът на Царския дворец „Кричим“ в Куртово Конаре е домакин на Whisper of Lights – вечерна разходка сред светлинни инсталации, музика и природа. Тазгодишното издание продължава до 7 ноември, като маршрутът е изцяло нов.

Посетителите преминават по приблизително 1,2-километров маршрут, който отнема между 50 и 90 минути. Различните зони са изградени като отделни светлинни сцени, а идеята е не просто да бъдат осветени алеите, а самият пейзаж да бъде превърнат в част от преживяването.

В периода до 12 октомври светлинното пътешествие започва в 20:30 часа и продължава до 23:00 часа. От 13 октомври работното време се променя на 19:00–22:00 часа. Понеделник е почивен ден. Билетът за възрастен е 15 евро, за деца над 90 см – 5 евро, а за деца под 90 см входът е безплатен.

А как изглежда маршрутът тази есен, какви светлинни светове са подготвени и защо паркът на двореца е особено подходящ за подобно преживяване?

Пълната история, снимките и подробностите за Whisper of Lights вижте в Lost in Plovdiv: Най-впечатляващото светлинно пътешествие край Пловдив през есента.