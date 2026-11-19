Басейновите дирекции ще продължат да управляват водите и да издават разрешителните, докато контролните функции ще бъдат концентрирани в Регионалните инспекции по околната среда и водите

Народното събрание одобри на първо гласуване промени в Закона за водите, с които се разделят функциите по управление на водните ресурси от контрола за спазването на законодателството. Басейновите дирекции ще продължат да управляват водите и да издават разрешителните, докато контролните функции ще бъдат концентрирани в Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), съобщава news.bg.

Басейновите дирекции ще запазят стратегическото планиране, разработването на програмите за мониторинг, оценката на състоянието на водните тела, разпределянето на водните ресурси и подготовката и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения.

Разделяне на разрешителните от контрола

Основен стълб в реформата е разграничаването на управлението на водите от контрола по спазване на законодателството. Така се слага край на досегашната практика един и същ орган да издава разрешителни и сам да проверява изпълнението им:

Басейновите дирекции ще съсредоточат целия си експертен капацитет върху стратегическото планиране, оценката на състоянието на водните тела, управлението на риска от наводнения и издаването на разрешителни. Басейновият принцип и ангажиментите към правото на ЕС се запазват изцяло.

ще съсредоточат целия си експертен капацитет върху стратегическото планиране, оценката на състоянието на водните тела, управлението на риска от наводнения и издаването на разрешителни. Басейновият принцип и ангажиментите към правото на ЕС се запазват изцяло. Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) поемат текущия и последващия контрол по Закона за водите заедно с необходимия експертен и материален ресурс. По този начин се създава единен контролен орган в системата на МОСВ, намаляват се дублиращите проверки за бизнеса и се гарантира по-ясна отговорност при сигнали за замърсяване.

Ускорени процедури и подкрепа за земеделието и общините

В отговор на климатичните промени и зачестилите засушавания, законодателните промени значително облекчават достъпа до водни ресурси:

По-бърза администрация: Въвежда се електронно подаване на заявления, служебен обмен на информация между институциите и задължителни срокове за становища, което намалява изискваните от заявителите документи.

Въвежда се електронно подаване на заявления, служебен обмен на информация между институциите и задължителни срокове за становища, което намалява изискваните от заявителите документи. Улеснения за напояване: Предвижда се уведомителен режим за водовземане от река Дунав за напояване и ясен регламент за ползване на общински язовири, като се уточняват контролните правомощия на кметовете.

Предвижда се уведомителен режим за водовземане от река Дунав за напояване и ясен регламент за ползване на общински язовири, като се уточняват контролните правомощия на кметовете. Предвидимост за общините: Урежда се възможност за удължаване на срока за безвъзмездно управление на находища на минерални води – държавна собственост, което ще защити местните инвестиции в туризъм, балнеология и инфраструктура.

Модернизиран мониторинг на морските води

В рамките на структурната оптимизация мониторингът на екологичното и химичното състояние на морските води се възлага на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с цел прилагане на единни методики и по-ефективно управление на данните.

С тези мерки МОСВ цели изграждането на по-прозрачна и ефективна администрация, която едновременно гарантира по-добра защита на водните ресурси и улеснява гражданите, земеделските стопани, общините и бизнеса.

Снимка на корицата: река Марица/ Stanimir Petkov Photosmile