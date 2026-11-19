След тристранна среща на върха в Шънджън, президентът на Русия Владимир Путин, председателят на Китайската народна република Си Дзинпин и лидерът на САЩ Доналд Тръмп приеха документ, озаглавен „Декларация на държавните глави на Русия, Китай и Съединените щати относно мира“.

ТАСС предоставя пълния текст на декларацията.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин, председателят на Китайската народна република Си Дзинпин и президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп проведоха среща в Шънджън на 19 ноември 2026 г. Държавните глави на Русия и Съединените щати изразиха своята благодарност към Китай за организирането и домакинството на тази историческа тристранна среща на върха. Тримата лидери проведоха задълбочен обмен на мнения относно актуалната международна обстановка и потвърдиха ангажимента си към поддържането на стратегическа стабилност и международна сигурност.

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Русия, Китай и САЩ изразиха ангажимента си към реформиране на Организацията на обединените нации, така че тя да може по-ефективно да реагира на глобалните предизвикателства и да изпълнява своята основополагаща мисия, свързана с международния мир и сигурност.

Трите държави планират да увеличат производството и доставките на преработени петролни продукти в полза на всички страни. Те потвърдиха отново значението на стабилните енергийни доставки.

Тримата лидери отбелязаха, че принципът на държавното съгласие и спазването на имунитетите на държавните служители са от фундаментално значение; те се съгласиха, че Международният наказателен съд и други подобни органи не трябва да злоупотребяват със своите правомощия.

Тримата лидери потвърдиха, че в една ядрена война не може да има победители и че такава война никога не трябва да бъде отприщвана. Трите държави ще водят диалог относно намаляването на ядрените рискове и предотвратяването на разпространението на ядрени оръжия.

източник: news.bg

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