ЕК с три процедури срещу България заради плащанията, сезонните работници и каучука

Комисията открива две нови производства и придвижва трета към следващ етап заради пропуски в прилагането на европейското законодателство

Три проблема с прилагането на европейското законодателство в България попаднаха във фокуса на Европейската комисия през ноември. Брюксел изпрати две официални уведомителни писма до страната ни и едно мотивирано становище заради пропуски в правилата за борба с измамите с непарични платежни средства, приемането на сезонни работници и контрола върху стоките, свързани с обезлесяването.

Проблеми с правилата срещу измамите с плащания

Една от новите процедури е заради неправилно транспониране на европейската директива за измамите с непарични платежни средства. Тя обхваща престъпления като незаконно използване, кражба и подправяне на платежни инструменти, включително физически и дигитални, както и кибератаки и манипулиране на данни с цел присвояване на средства.

Европейските правила предвиждат общи стандарти за криминализиране на подобни деяния, санкции за физически и юридически лица, по-добър обмен на информация между правоохранителните органи и съдействие за пострадалите.

Според Комисията България не е транспонирала правилно разпоредбите, отнасящи се до определянето на престъпленията. С официалното уведомително писмо страната получава двумесечен срок да отговори и да отстрани установените пропуски. При неудовлетворителен отговор може да последва мотивирано становище.

Сезонните работници – стара процедура, нов етап

По-напреднала е процедурата за неправилно транспониране на Директивата за сезонните работници от държави извън ЕС. Тя е започнала още през април 2023 г., когато Брюксел е изпратил първото уведомително писмо до България.

Забележките на Комисията засягат условията за приемане и престой на работниците, задълженията за предоставяне на информация, санкциите и процесуалните гаранции. Според европейската институция отговорът на българските власти не е разсеял всички опасения.

Затова сега ЕК преминава към следващия етап – мотивирано становище. Директивата има за цел да осигури ясни и справедливи правила за наемане на сезонни работници от трети държави, адекватни условия на труд и живот, равнопоставеност и защита от експлоатация.

България разполага с два месеца, за да предприеме необходимите действия. В противен случай Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Каучукът се оказа липсващото звено в контрола срещу обезлесяването

Третият случай е свързан с европейския Регламент за обезлесяването. Той цели да не допуска на пазара на ЕС да попадат определени стоки, чието производство е свързано с обезлесяване или деградация на горите.

Регламентът обхваща седем основни групи суровини и продукти – говеда, какао, кафе, маслодайна палма, каучук, соя и дървесина, както и редица производни продукти.

Държавите членки трябваше да определят компетентни органи, които да следят за спазването на изискванията и да извършват проверки на операторите и търговците.

България е определила такива органи за всички обхванати стоки с едно изключение – каучука. Именно заради липсата на компетентен орган за тази суровина Европейската комисия открива процедура за нарушение.

И в този случай срокът за отговор е два месеца. Ако обясненията на българските власти не бъдат приети, може да последва мотивирано становище.

Трите случая са част от редовния ноемврийски пакет на Европейската комисия за нарушения на правото на ЕС. Нито едно от двете уведомителни писма, нито мотивираното становище означават автоматично наложена глоба. Те са част от процедурата, чрез която Брюксел изисква от държавите членки да приведат националното си законодателство и практики в съответствие с европейските правила.