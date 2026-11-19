Областта е на първо място в страната по заявено търсене на работна сила

Пловдивска област е с най-голямо заявено търсене на работна сила в страната – около 26 000 души. Това показват данните от проучването на Агенцията по заетостта за потребностите на работодателите, анализирани от Института за пазарна икономика (ИПИ).

По този показател регионът изпреварва областите Пазарджик и Бургас, където заявените потребности са по около 17 000 души. От ИПИ обаче отбелязват, че резултатът за Пловдив отчасти отразява особеностите на извадката на Агенцията по заетостта.

Въпреки че търсенето на труд в страната се охлажда, недостигът на кадри остава сериозен проблем за работодателите. Сред секторите, в които регионалните икономики изпитват затруднения с намирането на работници, са преработващата промишленост с ниска до средна добавена стойност и туризмът.

На национално ниво се отчита спад на търсенето в строителството с над 10 000 души за година. По-умерено намаление има и в индустрията, търговията, транспорта и туризма.

Променят се и причините, поради които работодателите не успяват да намерят служители. Липсата на необходимата квалификация остава водещ фактор, но тежестта ѝ намалява с над 25 процентни пункта спрямо предходната година. Все по-често бизнесът посочва липсата на мотивация, общия недостиг на работна сила и отсъствието на кандидати за конкретни позиции.

Увеличава се и делът на работодателите, които планират да наемат работници от чужбина, за да компенсират недостига. За една година той нараства от 10% на над 16%.

Какво показват местните данни

Регионалното проучване на потребностите от работна сила в област Пловдив, представено през юли, също очертава сериозно търсене на специалисти в различни сфери. Сред посочените професии са работници в растениевъдството, машинни оператори, шофьори, машинни инженери, икономисти, медицински сестри и лекари.

Проучването е обхванало 302 работодатели в периода 30 май – 30 юни 2026 г. Над 81% от анкетираните не планират да наемат нови служители през следващите 12 месеца.

Същевременно 91% от участниците са микропредприятия с до 9 служители. Областната комисия по заетост е поставила въпроса за представителността на изследването и е поискала промяна в методиката.

Така двете проучвания очертават различни измерения на пазара на труда в региона – високо заявено търсене на работна сила и затруднения при намирането на подходящи кандидати, но и необходимост данните да се разглеждат с оглед на методиката и обхвата на изследванията.

Снимка: globalworkforce